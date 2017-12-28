Астролог озвучил прогноз по будущему Путина 21 28.12.2017, 12:42

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Фото: EPA

С точки зрения звезд у Путина – самый сложный период.

Украинский астролог Влад Росс считает, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин вступает в самый сложный период своего правления и ему угрожает дворцовый переворот.

Об этом Росс рассказал в интервью "Апостроф.Лайм".

"С точки зрения звезд у Путина – самый сложный период, особенно 2018 год и 18 число (выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, - прим.). Я всегда говорил, что 2017 год для него опасный. И американцы приняли против него летом санкции, а огласят они это в феврале-марте, это тоже опасные для него два месяца. Возможно, будет полная обличительная ситуация против него, и ему светит дворцовый переворот", - заявил он.

Астролог отметил, что звезды прогнозируют критический период Путину с февраля по август 2018 года.

"Старт будет дан в феврале-марте. В это время у него очень плохие звезды. А в августе будет затмение. На затмении он пришел к власти – 11 августа 1999 года его назначил преемником Борис Ельцин. А есть такое понятие как саросский цикл – 18,5-19 лет. И вот как раз 2017-2018 годы – наиболее опасные годы для Путина. Если он преодолеет этот период, он будет править и дальше. С другой стороны, для него это и станет наибольшей опасностью. Он может выиграть на выборах, но он проиграет в любом случае. Президент России превратится во мрачное подобие божественной иконы где-нибудь в Ватикане или Риме. То есть Путин совершил самую главную ошибку – ему не нужно было идти на президентство", - рассказал он.

Астролог сообщил, что самым вероятным моментом конца президентства Путина является август.

"Решится все в зависимости от того, когда свергнут Путина. А это, как я уже говорил, вполне вероятно. Особенно в августе следующего года. Скажу больше: план свержения Путина уже существует. Просто у него слишком хорошо спецслужбы работают. Но план дворцового переворота уже есть – просто он еще не осуществлен. Об этом будут думать, как это совершить. Сложность в том, что, как вы знаете, Путин тесно связан с ФСБ, и поэтому он способен такие ситуации расшифровывать заранее", - закончил он.