На Рождество гродненский бармен «рисовал» по кофе лучше всех 1 28.12.2017, 12:52

1,501

Житель Гродно выиграл рождественский латте-арт батл в Минске.

Рождественский латте-арт батл, который прошел в Минске 23 декабря, принес победу гродненскому бармену из «Нашего Кофе» Алексею Небышинцу. Жюри признало его лучшим в рисовании молоком по кофе среди 16 участников из кафе Минска, Бреста и Гродно, пишет hrodna.life.

Вместе с первым местом в конкурсе латте-художников Алексей получил возможность участия в чемпионате Беларуси-2018 по латте-арту и право представлять нашу страну в Russian Coffee Cup'2018.

Главное - победить стресс

Участники батла имели на выбор 16 изображений, которые нужно было повторить в чашке кофе. «Подготовиться заранее было невозможно, так как неизвестно было, что ждет на соревнованиях. Картинки мы увидели только перед началом выступлений », - рассказал Алексей. А на финальном этапе элемент неожиданности повысился еще больше. Нужно было как можно точнее повторить рисунок за чемпионкой мира по латте-арт 2012 года Викторией Коширцевой.

По словам Алексея, больше всего пришлось бороться с ... собственным стрессом: «Главное - быть эмоционально готовым работать перед толпой зрителей и поменьше нервничать. Если подходить к делу спокойно, как на работе, то все хорошо получается».

Фундаментом победы, говорит Алексей, стало то, что в кафе постоянно много возможностей оттачивать мастерство. «Все время пытаюсь делать новые изображения, замечаю и исправляю ошибки». Научиться латте-арту без практики невозможно, поэтому, по мнению Алексея, помогли одержать победу все приходящие заказать кофе.

Что касается любимых изображений, то таких у Алексея нет. «Люблю рисовать все. Главное, чтобы гостю понравилось ». На фоне последнего писка кофе-моды в виде «селфичино» Алексей все же предпочитает «селф-мэйд» рисунком:

Публикация от VINnews (@vosizneias) Дек 19, 2017 at 10:09 PST

«Молодцы, интересно придумали. Но мне больше нравится, когда красота не штампуется машиной, а делается собственными руками. Думаю, что и для человека это более приятно».