Что не так с «имиджем» Лукашенко 30 Cветлана Метелкина

28.12.2017, 13:07

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Фото: ТАСС

Все «таланты» председателя колхоза оказались невостребованными.

— В следующем году ждем в гости по моему приглашению Лукашенко. Предлагал, чтобы он приехал в апреле, чтобы мы вместе на белорусском тракторе засадили поле пшеницы — сказал Игорь Додон на днях в ходе «Прямой линии».

Прямо скажем, неоднозначное получилось предложение. Когда тебя воспринимают не иначе как землепашца, пусть даже хорошего, пусть даже такого, которому не жалко доверить собственное поле, есть в этом что-то неправильное. По крайней мере, есть повод сильно задуматься.

Вот казалось бы, столько сил Александр Григорьевич вложил, создавая имидж мудрого правителя, избравшего свой «особый путь» другим на зависть. Но что-то ни за маршрутом, ни за рецептом создаваемого им «чуда» никто из соседних руководителей обращаться не спешит. Невостребованными оказались и навыки по выводу экономики из кризиса, и опыт по модернизации загибающихся предприятий, и талант по раскрепощению деловой инициативы, и прочие-прочие способности.

Молдавский президент даже не стал утруждать себя формулировками, вроде «для расширения торгово-экономического и политического сотрудничества между странами», как это обычно принято у нас, даже если Лукашенко засобирался на зимние курорты в Сочи или к арабским шейхам.

Помнится, еще во время визита Додона в Беларусь, Лукашенко пообещал «в любой момент сделать для Молдовы все, что в силах». Судя по всему, на большее, чем навыки умелого тракториста, там не рассчитывают.

Конечно, у каждого президента свое хобби: кто-то любит разводить лабрадоров, кто-то играет в гольф. Но мне что-то не припомнится, чтобы Трампа пригласил руководитель Китая только потому, что простаивает поле для гольфа, или Меркель с ее любовью к садоводству отправилась сажать клубнику в парниках у Макрона. Все-таки иными качествами зарекомендовали себя эти политики.

Конечно, никто не сомневается, что к визиту Лукашенко в Молдову помимо пашни подготовят и целый пакет документов, и ряд перспективных проектов. Но есть предположение, что из всего этого урожай будет в основном на поле, которое запашет и засеет белорусский диктатор.

И это как раз главная проблема. Потому что, когда твоим основным козырем на политическом поприще является умение сеять и пахать, других проблем становится поле непаханое.

Cветлана Метелкина, gazetaby.com