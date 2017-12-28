Взрывы в Кабуле: погибли 40 человек 1 28.12.2017, 13:15

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Фото: Reuters

Теракт в культурном центре в афганской столице совершили несколько смертников.

Не менее 40 человек погибли и около 30 получили ранения в результате самоподрыва смертников в шиитском культурном центре в Кабуле в четверг, 28 декабря, передает агентство AFP (перевод – dw.com).

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил агентству, взрывы произошли во время мероприятия, приуроченного к годовщине вторжения советских войск в Афганистан. По словам Рахими, первый взрыв произошел внутри здания. Позже, когда на помощь пострадавшим попытались прийти прохожие, перед центром прогремели еще два взрыва.

"Талибан" отрицает свою причастность к взрывам

Сообщается, что в здании находились в основном студенты. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение на шиитский культурный центр "преступлением против человечества". Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Радикальное исламистское движение "Талибан" свою причастность к взрывам отрицает.

С начала года в Кабуле было совершено более 20 терактов, повлекших за собой сотни жертв и раненых. Помимо группировки "Исламское государство", атаки совершает движение "Талибан". Учитывая активизацию боевиков, США собирается в 2018 году отправить в Афганистан дополнительный контингент военнослужащих численностью 3000 человек.