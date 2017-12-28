От биткоина отделилась новая криптовалюта 11 28.12.2017, 13:18

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Основателем Bitcoin God стал предприниматель из Китая.

27 декабря на блоке 501 225 от блокчейна биткоина отделилась еще одна криптовалюта - Bitcoin God. Об этом сообщает Insider.Pro.

Основатель проекта, китайский предприниматель Чандлер Го называет его "некоммерческой P2P-организацией".

Новая криптовалюта поддерживает смарт-контракты и Lightning Network, размер блока будет увеличен, подтверждение транзакций производится по принципу proof-of-stake, конфиденциальность усилена за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof).

Объем эмиссии составит 21 млн GOD, при этом 17 млн коинов получат владельцы биткоинов, а оставшиеся 4 млн будут направлены на благотворительность.

Также на сайте проекта утверждается, что о его поддержке уже заявили 46 криптовалютных бирж и электронных кошельков, в том числе Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Kraken, GDAX и Huobi.pro.

Основную сеть Bitcoin God предполагается запустить ориентировочно в первом квартале 2018 г. Внедрение смарт-контрактов и протоколов Zero-knowledge proof ожидается во втором и третьем кварталах.

Как сообщалось, предыдущий хардфок биткоина состоялся 12 декабря - тогда появилась криптовалюта Super Bitcoin (SBTC).