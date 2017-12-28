«80 рублей плачу за квартиру, остальное на лекарства отдаю» 6 28.12.2017, 13:33

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Слонимчанин не оставил камня на камне от официальной «статистики» по зарплатам в Беларуси.

Скоро Новый год, а праздничного настроения в городе совсем не ощущается, невзирая на ярко украшенные торговые объекты и наряженную елку в центре Слонима. Это все происходит оттого, что жизнь людей с каждым годом лучше не становится. А нам с высоких трибун пытаются внушить, что все «прекрасно»: положение на рынке труда — «стабильное», приводят внушительную «статистику» по средней зарплате, пишет «Слонимская газета».

Кстати, по Слониму «средняя заработная плата» составляет более 600 рублей. Честно говоря, когда государственные мужи в очередной раз говорят о «повышении зарплаты», то складывается такое впечатление, что они пекутся о себе, что и вызывает у людей раздражение. Об этом свидетельствуют в последнее время многочисленные звонки в редакцию «Слонимской газеты».

— Меня не устраивает то, что вы неправду пишете в газете. Например, какие 638 рублей получают рабочие? Вы интересовались, сколько получает полевод, механизатор, водители, учителя и т.д.? Или вы берете зарплату только высоких чиновников и потом приводите средние статистические данные? Эти данные вы приводили за ноябрь, а за декабрь напишете вообще 800 рублей. В Минске, наверное, у руководителей по 1000 долларов зарплата, и у наших руководителей такие заработки. Вы правду людям пишите.

— А где Вы работаете?

— Я работал водителем автобуса, а сейчас инвалид. Мне вообще ничего не платят. У меня случился инфаркт, делали операцию. Дали третью группу, получаю 150 рублей, «богато» живу: 80 рублей плачу за квартиру, остальное на лекарства отдаю. Ведь руководителям у нас в основном дают вторую группу, а простому человеку не дают. И пишут: «Все у нас для народа». В Гродно недавно водитель от переработки бросился с моста в Неман, а из автопарка, где он работает, уже уволилось 70 человек.

В общем, ничего у нас для человека нет хорошего, — с сожалением высказался о наболевшем местный житель Дмитрий Андреевич.

Прокомментировать ситуацию о средней зарплате журналисты попросили начальника отдела статистики Слонимского райисполкома Инессу Слука.

— Почему гражданин считает, что эта цифра не соответствует реальности? Дело в том, что средняя зарплата складывается на основании первичных статистических данных, которые предоставляют наши респонденты. Средняя зарплата складывается по району, куда входят все категории всех форм собственности, в том числе и частной формы собственности. Такой порядок расчета по всей республике.

— Скажите, на каких предприятиях в Слонимском районе получают такие зарплаты? Например, учителя получают такую зарплату?

— Я всего лишь начальник отдела, поэтому вам лучше обратиться с этим вопросом в областное статистическое управление.