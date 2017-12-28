Новогодние туры в Беларуси оказались невостребованными 5 28.12.2017, 13:47

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Где будут отмечать праздники белорусы?

По словам представителей туристических компаний, в этом году новогодние туры за границу оказались у белорусов невостребованными, соотечественники предпочитают провести праздники на родине, пишет ej.by.

В последние годы, в связи с падением платежеспособности белорусских туристов, спрос на отдых за границей значительно снизился. И хотя летом текущего года туристы бронировали путевки чаще, чем в предыдущие сезоны, ситуация с зимним отдыхом и новогодними праздниками осталась на прежнем уровне.

«Новогодние туры продаются плохо. Несколько человек забронировало Львов, еще пару – Скандинавию, теплые страны почти не бронируют. Что интересно, россияне через нас летят в Египет на Новый год, а белорусы нет», – рассказала замдиректора туристической компании «Весь мир» Татьяна Булатова.

То, что туры на Новый год почти совсем не продаются, подтвердили и в компании «Топ-Тур».

«Чуть более активнее, чем все остальное, продаются бюджетные автобусные туры по Европе, например в Чехию. Они обходятся около 200 евро на человека на неделю, рассказала заместитель директора по продукту компании «Топ-Тур» Алена Сапильникова. – Самолетные новогодние туры не продаются совсем. Также не пользуется спросом и зимний отдых».

Татьяна Булатова утверждает, что с каждым годом также меньше становится тех, кто прибегает к услугам турфирм.

«В особенности это касается молодежи, они предпочитают самостоятельно бронировать проживание на горнолыжных курортах, в Литве, Польше и т.д.», – сказала она.

Туроператоры обращают внимание на тот факт, что основной массе наших соотечественников по-прежнему сложно в финансовом плане отдыхать более одного раза в год, главным отдыхом для белорусов поэтому остается летний.

В связи с этим представители турбизнеса отмечают, что, несмотря на невостребованность зимнего отдыха и новогодних туров, тем не менее, уже полным ходом идет раннее бронирование на лето-2018.

Останутся дома

В общем, как и ожидалось, большинство наших соотечественников в новогодние праздники решили остаться дома.

Как отметила главный специалист управления формирования туристического продукта компании «Центркурорт» Елена Новиченко, высоким спросом на праздничные даты пользовалось у белорусов санаторно-курортное лечение. По ее словам, бронирования на праздники осуществлялись как в бюджетных санаториях, так и более дорогих типа «Плиссы».

«Кроме этого, большим успехом среди белорусов пользовались бюджетные короткие новогодние программы на 2-3 дня в таких комплексах как «Раубичи», «Силичи» и др. Цена вопроса: трехдневный тур с проживанием, питанием, новогодним банкетом и программой стоит от 260-270 рублей на человека (без проезда)», – рассказала специалист.

«Можно отметить такую тенденцию: белорусы, выбирая отдых внутри страны, отдают предпочтение бюджетным вариантам. Если позволяют финансы, они едут отдыхать за рубеж», – дополнила она.

Елена Новиченко также подчеркнула, что бюджетные программы раскупаются хорошо все последние годы. «Дорогостоящие туры внутри страны для клиентов так сказать с «претензией» с каждым годом пользуются все меньшим спросом», – отметила она.