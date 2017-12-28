Самые значимые изменения 2017 года для автомобилистов 3 28.12.2017, 13:55

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Едва ли не каждый день белорусский автомобилист проводит в ожидании чего-то нового.

Белорусский автомобилист никогда не живет в состоянии стабильности. Едва ли не каждый день он проводит в ожидании чего-то нового. В преддверии Нового года tut.by вспомнил самые значимые автомобильные события уходящего года.

Подорожание топлива на 1 копейку. В неделю

Одним из «островков стабильности» в нашей стране долгое время были цены на топливо. Цена на нефть менялась, курс доллара скакал, но заветные цифры на белорусских АЗС оставались прежними и даже установили рекорд: два года без повышения топлива — с января 2015-го по март 2017 года.

Но 11 марта 2017 года лед тронулся. Концерн «Белнефтехим» решил не шокировать разовым скачком цен, а планомерно повышать их на… 1 копейку (100 рублей в старых ценах). Последнее повышение сразу на 2 копейки состоялось в октябре 2017 года. В итоге за этот год топливо подорожало на 7% по сравнению с 2016-м.

Нововведения в КоАП. Лишение прав за повторность оставили

После внесения предложений по изменению нынешнего КоАП радостная новость пронеслась среди любителей езды с ветерком — в новой редакции кодекса было предложено отменить лишение прав за повторное превышение скорости. Лихачи всех категорий потирали руки и радовались: есть деньги — гоняй смело. Не прокатило.

В первом чтении законопроект был принят, но потом депутаты решили, что такое послабление ни к чему хорошему не приведет. Так что в новой редакции за повторность будут лишать, как и прежде. Зато не оштрафуют за забытые документы. И на том спасибо.

Механизм взимания «дорожного налога» можно обсуждать

Введение государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — одно из тех решений, которое дружно проигнорировали около трети белорусских автовладельцев. Привязка уплаты «дорожного сбора» к прохождению техосмотра привела к тому, что водители и пошлину не уплачивают, и техосмотр не проходят.

Понадобилось три года, чтобы понять простую вещь: что-то надо менять. В результате сейчас разрабатывается проект указа по изменению системы «дорожного сбора». Варианты решения проблемы предлагались разные, вплоть до полной отмены. Наиболее перспективным выглядит предложение сделать уплату помесячной и контролировать ее через камеры фотофиксации.

Чтобы сесть на мотоцикл, придется постараться — экзамен усложнят

В сентябре 2017 года замначальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник сообщил «радостную» новость для всех, кто хотел сесть за руль мотоцикла. Экзамен на получение водительского удостоверения категории А значительно усложнят. Началось все с того, что на открытии мотосезона весной байкеры пожаловались на процедуру сдачи экзамена. Мол, слишком простая. В ГАИ пошли навстречу мотоциклистам и решили усложнить задачу. В экзамен добавят несколько элементов: габаритную змейку, маневрирование в условиях ограниченного времени (на сдачу этого элемента дается не больше 7 секунд), остановку перед стоп-линией.

2018 год обещает быть не менее насыщенным. Январь встретит белорусских автолюбителей повышением базовой величины, а значит — новыми суммами штрафов.