Польский историк: Россия может распасться после 2023 года 13 28.12.2017, 14:16

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Ежи Таргальский

Россия является паразитом, неспособным к самостоятельному развитию.

Известный польский историк и публицист Ежи Таргальский считает, что источником силы и живучести российского государства является периодическая агрессивная экспансия. Выступая в эфире телеканала «Республика» в программе «Геополитический плавильный тигель», Ежи Таргальский пришел к выводу, что Россия является паразитом, неспособным к самостоятельному развитию, и как любой паразит не может жить без внешнего организма-хозяина, сообщает «Польское радио».

«Чем больше территорий Россия завоюет и захватит, тем больше ей потребуется времени, чтобы их освоить. Но, экспансия в какой-то момент сталкивается с сопротивлением, которое вызывает застой, неудачную попытку реформ и распад. Затем наступает период стабильности и снова Россия переходит к следующему циклу экспансии. Самое главное условие, которое должно быть выполнено, чтобы Россия развалилась - просто ее не «кормить». Необходимо продлить срок отсутствия экспансии. Это приведет к застою и распаду», – считает Ежи Таргальский.

Польский политолог отмечает, что вторжение в Афганистан в 1979 году вызвало сопротивление Запада, начался период блокировки российской экспансии. Приход к власти в 2000 году Владимира Путин закончил этап дезинтеграции. «Россия снова перешла в наступление, которое завершилось в 2014 году, когда Украина остановила Россию»,- считает Ежи Таргальский. По его мнению, периоды сдерживания, которые вызывали в России внутренние проблемы, продолжаются примерно 9 лет. «Это означало бы, что если Россия сегодня не получит никаких уступок со стороны Запада, то следует ожидать, что около 2023 года российское государство войдет в стадию распада», - констатирует Ежи Таргальский.