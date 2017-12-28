«Восстановление — только по справке из стационара» 2 28.12.2017, 14:28

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Строгие правила в стихийной очереди за квартирами.

Дешевые квартиры, которые предложил всем желающим УКС Центрального района, породили в наших согражданах смятение: обрести «квадраты» хочется, но как сделать это правильнее? Самые инициативные стали формировать очередь — создали длиннющие списки желающих и каждую неделю отмечались в них, ожидая выхода новой проектной декларации, пишет onliner.by.

Как правило, через некоторое время первая десятка-двадцатка, заключив договоры на строительство, «отваливалась», а оставшиеся продолжали традицию. Списки передавались и сверялись из месяца в месяц, люди смиренно подчинялись стихийно придуманным правилам.

Все изменилось в прошлом месяце, когда на смену терпеливым очередникам, установившим свои правила, пришли «захватчики»: одни организовали параллельную очередь, другие сели непосредственно на крыльцо, заняв первые места физически, а не на бумаге. Но так было в Минске, в Бресте же все намного строже и безапелляционнее. Потенциальные дольщики, желающие строиться с госорганизацией, не просто составили список, а организовали «коммуну», в которой существуют строгие (даже жесточайшие) правила, уклоняться от которых, похоже, никто не рискует.

Очередники, трепещите

Своеобразный «устав» очередника на долевое строительство, написанный инициативной группой, похож на свод правил в некоем исправительном учреждении: шаг влево — исключение из очереди, шаг вправо — порицание со стороны общественности. Приводим здесь плоды труда будущих новоселов, именуемые «Правила очереди».

1. Общие положения:

1.1. Очередь на долевое строительство создана для упорядочивания желающих приобрести жилье и исключения конфликтных ситуаций в момент подачи заявлений.

1.2. Любой записавшийся в очередь соглашается с данными Правилами и обязуется их исполнять.

1.3. Незнание Правил не освобождает очередника от ответственности за их нарушение.

2. Запись в очередь:

2.1. Происходит только на собрании очередников.

3. Собрание очередников:

3.1. Отмечания:

3.1.1. Отмечания являются обязательными.

3.1.2. Проводятся раз в месяц.

3.1.3. На отмечаниях проводится сверка Ф. И. О. очередника с текущими списками очереди.

3.1.4. Каждому очереднику при себе иметь документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия очередника отметиться в списках может его представитель с оригиналом либо копией документа, удостоверяющего личность очередника.

3.1.5. На отмечаниях очередник обязан знать свой номер в очереди.

3.1.6. Отмечания по SMS, телефону и Viber не производится.

3.1.7. Об отмечаниях сообщается за две недели до назначенной даты на форуме.

3.1.8. На отмечаниях очередник ставит подпись в общем списке очередников.

3.2. Собрание общее:

3.2.1. Проводится инициативной группой для предоставления новостей о будущих застройках, решения общих вопросов, записи желающих в очередь.

3.3. Собрание после выхода декларации:

3.3.1. Для всех претендующих на квартиру в ближайшем доме.

3.3.2. Происходит на следующий день после публикации декларации в газете «Заря» в 19:00 возле здания БЖС (г. Брест, ул. Гоздецкого, д. 11).

4. Дежурства:

4.1. Дежурства начинаются после размещения объявления инициативной группой на форуме.

4.2. Для первых 100 человек (с 1 по 100) обязательно отдежурить 2 раза: 1 день, 1 ночь.

4.3. Для следующей сотни (с 101 по 200) обязательно отдежурить 1 раз.

4.4. Остальные (с 201 и дальше), если претендуют на квартиру в доме, дежурят 1 раз.

4.5. Запись на дежурства у ответственного в инициативной группе производится только по телефону.

4.6. Круглосуточные дежурства начинаются со дня выхода декларации до дня подачи заявлений на долевое строительство.

4.7. Дежурства не переносятся на следующий дом в случае переноса очередника.

5. Подача заявлений:

5.1. Все претендующие на квартиру должны находиться возле здания БЖС до начала подачи заявлений.

5.2. Если вы опоздали и пошли люди ниже вас в очереди, то вы ждете, пока не пройдут все претендующие на квартиру по списку.

6. Исключение из очереди:

6.1. Неявка на отмечания.

6.2. Отсутствие обязательного дежурства.

7. Восстановление в очереди:

7.1. Восстановление в очереди производится только по предъявлении выписки из стационара (эпикриза) не позднее двух недель со дня получения подтверждающего документа очередником.

8. Мониторинг (опросы):

8.1. Периодически инициативная группа проводит сбор информации об очередниках по некоторым вопросам (нуждающийся или нет, количество желаемых комнат для приобретения и т. д.).

8.2. Вопросы для мониторинга публикуются предварительно в первом сообщении форума.

8.3. О мониторинге (опросе) сообщается дополнительно в объявлениях.

Мнение юриста

— Поскольку подобные очереди организованы не на территории застройщика и уже тем более не сотрудниками застройщика, то реальной юридической силы они не имеют. Понятно, что застройщик за все эти действия ответственности не несет и не имеет к этому никакого отношения. Застройщик будет заключать договоры с теми, которые обратятся к нему в первую очередь (проще говоря, с теми, кто первыми зайдут в кабинет). И не имеет значения, каким по счету числился человек в очереди, созданной активистами.

Если кто-то крепкий и устойчивый в моральном плане приедет раньше, обойдет очередь и каким-то образом первым зайдет в дверь, с ним договор и заключат. И представители очереди не могут требовать, чтобы этот договор аннулировали. Очередь создается активистами только для упорядочения, но составленный список не может восприниматься как реальный документ и исключительное руководство к действию. Те, кто не признают все очереди и списки и смогли вовремя добраться до двери застройщика, находятся в абсолютно равных условиях с остальными. Добровольные ночные дежурства под дверями в юридическом плане не дают никаких преимуществ, — объясняет адвокат Сергей Зикрацкий.