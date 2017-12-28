В 2018 году резко подорожает алкоголь, бензин и сигареты? 10 28.12.2017, 14:48

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В Беларуси вырастут ставки налогов и акцизы.

Ставки налогов, установленные в белорусских рублях, в 2018 году проиндексируют на 7,4% «с целью их адаптации к инфляционным процессам». Об этом говорится в опубликованной Минфином пояснительной записке к бюджету, пишет tut.by.

Речь идет о земельном и экологическом налоге, налоге за добычу природных ресурсов, подоходном налоге в фиксированных суммах, едином налоге с индивидуальных предпринимателей и других физлиц, базовой величины (она составит в 2018 году 24,5 рубля).

Ставки акцизов на табачные изделия вырастут на 15%, автомобильного топлива — на 10%, плодовых крепленых вин — на 3,5%. Акцизы на остальные товары вырастут на 7,4%.