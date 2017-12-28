10 вариантов праздничного культпохода всей семьей в Минске 1 января 1 28.12.2017, 14:59

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько мест, куда можно пойти с ребенком в столице 1 и 2 января.

Для большинства первые дни января - это время, когда отходишь от праздника. Но если в семье есть дети, то 1 и 2 января обычно посвящено им, ведь у детей каникулы, а у родителей выходные, пишет kp.by. И первая мысль: куда с ними пойти-податься?

Бесплатно на свежем воздухе и под крышей

- 1 и 2 января и вплоть до 5 января в 17.00 и в 20.30 можно прийти с малышами в Верхний город на представление «Новогоднее приключение в стране Волшебства». В программе - игры и аттракционы, знакомство с удивительными сказочными персонажами. А 2 января с 10.00 до 18.00 неподалеку, в Музей истории театральной и музыкальной культуры (пер. Музыкальный, 5), можно зайти бесплатно, чтобы посмотреть на выставку детского творчества «Калядныя замалёўкі». Всего здесь представлено 115 детских работ. Все бесплатно!

- Недалеко от Верхнего года, возле Дворца спорта и Октябрьской площади - долгоиграющий рождественский фестиваль: торговые ряды, развлечения, небольшие концертные программы. Вход свободный.

- 2 января на Рождественском фестивале «Радость» (ищите его в помещении Дворца спорта) с 11.00 до 20.00 в детской гостиной будут работать три занимательные площадки: для усидчивых и рукодельных (творческая мастерская «В гостях у мастера»), для активных и фантазийных («Театральная площадка»), для тихих и задумчивых (уютная площадка «Сказки у камина»). С 12.00 до 19.00 здесь же игровая программа «Снежные пузырьки» представят клоун ПузырЁк и компания. Фестиваль продлится до 6 января. Вход свободный.

Вертепы, авторские шары, куклы и Новый год в оранжерее

- 1 января с 14.00 до 19.00, а 2 января с 11.00 до 19.00 будет работать Национальный исторический музей. Здесь развернута прекрасная выставка Краковских вертепов. Есть на что посмотреть: красиво, со вкусом, многие фигурки движутся. Для рождественского настроения - то что нужно. Билеты: 4 - 7 руб.

- 1 января в 13.30, 15.00 и 16.30 время отправления «Новогоднего экспресса» на Детской железной дороге. Театрализованные представления будут разыграны на станциях им. Заслонова и Сосновый Бор. Цена билета - 16,5 руб. 2 января детская железная дорога работать не будет.

- Зато 2 января с 11.00 до 14.00 в Ботаническом саду - необычное для зимы приключение в оранжерее среди пальм, лиан и цветущих растений. Детей ждет новогоднее квест-шоу «Зимний переполох в Ботаническом саду» с играми, конкурсами, мастер-классами, театральным представлением. Расскажут и волшебную историю о «Мудрой Сове» ботанического сада. Кстати, в саду есть и домик Деда Мороза, куда можно заглянуть. Программа эта рассчитана до 6 января. Билет: 6 руб., дети до трех лет, многодетные семьи - бесплатно.

- С девочками 2 января с 11.00 до 19.00 можно смело отправляться в Национальный центр современных искусств (пр. Независимости, 47) на выставку авторских кукол и живописи «Панна Doll’я». Лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья привезли в Минск 150 работ в различных техниках: текстильных кукол и медведей, статичную экспозицию кукол и портретные работы. Остаться равнодушными к этой красоте невозможно. Билеты: 3 - 6 руб., дошкольники бесплатно. Выставка продлится до 27 января.

- Если хотите сравнить наряд своей домашней елочки со старинными украшениями новогодней зеленой пушистой красавицы, то 2 января с 10.00 до 22.00 сходите на экскурсию в музей - фабрику елочных игрушек, что на пятом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Можно расписать и забрать с собой и стеклянный елочный шар! Билеты: 5 - 7 руб., дети до трех лет - бесплатно.

- В детском интерактивном театре «Кропка» что на пятом этаже ТРЦ Galleria Minsk 2 января в 10.30, 12.30, 14.30 два варианта новогоднего утренника: для детей от 3 по 5 лет и от 6 до 9 лет. Маленькие зрители не будут смотреть сказку: они сами станут героями волшебного путешествия, в котором познакомятся со сказочными персонажами и встретятся с настоящим Дедом Морозом. Малышей и родителей ждут любимые герои, интерактивные игры и, конечно же, новогодние подарки. Герои - Снежная королева, Герда, Снеговик Неточка.