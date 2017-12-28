Бойкот выборов: как сменить режим в России 3 Айдер Муждабаев

28.12.2017, 15:08

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Все выборы в России – это фарс, спектакль, организованный Кремлем.

Я всегда был за то, чтобы бойкотировать любые выборы в России, и я рад, что до сторонников Навального и до него самого это наконец дошло. Но дошло это ровно в тот момент, когда это коснулось непосредственно самого Навального. Раньше он как будто делал вид, что не замечает, что все выборы в России – это фарс, спектакль, организованный Кремлем. И любое участие в нем – это всего лишь роль актера в чужой пьесе.

Власть уже всем, включая и самого Навального, и других русских, которые ранее участвовали в разных фейковых выборах, показала: «знайте свое место, выборы играются только по тем правилам, которые мы устанавливаем».

Поэтому я считаю, что в принципе в России при нынешнем режиме никаких выборов быть не может. Все эти выборы – это всего лишь декорация, абсолютный фарс. И чем быстрее и чем большее количество людей в России это поймет и станет протестовать в любых иных формах, тем быстрее произойдет смена режима в России. Сменить его путем выборов невозможно, это стало ясно.

Часть самых упертых российских либералов, которые боятся потрясений, как они выражаются, хотят дать какие-то гарантии Путину, его окружению. Но это не сработает. Моська не может давать гарантий слону. Пока режим Путина силен как слон, и Моська вокруг него только пляшет.

Когда массы людей выйдут на улицы и будут протестовать против Путина по всей России и, главное, в Москве, только тогда этот призыв может повлиять. Ну и конечно это должно произойти под каким-то давлением Запада, или под санкциями и так далее. Никаких других вариантов для смены режима в России нет.

Айдер Муждабаев, «Обозреватель»