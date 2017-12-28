Гидромет: Завтра будет до +8°С 2 28.12.2017, 15:17

В пятницу ожидаются дожди.

29 декабря погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается пасмурная погода. Ночью преимущественно по западной половине страны, днем на большей части территории дожди, вечером по западу Беларуси с мокрым снегом, сообщает Гидромет.

Местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +3..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.