Беларусь третий месяц подряд повышает экспортные пошлины на нефть 1 28.12.2017, 15:28

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты вырастут уже с 1 января.

Совет министров Беларуси принял постановление №1007 от 27 декабря. Им устанавливаются новые ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Они будут действовать с 1 января 2018 года, пишет belmarket.by.

Экспортная пошлина на сырую нефть повышается на 6,4 доллара США/т до 111,4 долларов. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с на 3,5 доллара до 61,2 доллара США/т, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – на 1,9 доллара до 33,4 доллара США/т.

Совмин уже третий месяц подряд повышает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.