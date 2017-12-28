«Мальчик просил куртку — не мог гулять на улице в мороз» 15 28.12.2017, 15:45

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В Гродно волонтеры получили более сотни писем от детей из бедных семей.

К рождественским праздникам Гродненское благотворительное общество при помощи неравнодушных людей планирует осуществить мечты детишек, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Письма Деду Морозу уже пришли в адрес Общества, на данный момент их 112, пишет tut.by.

Дети просят…

Письма-обращения пишут тяжелобольные дети и дети с инвалидностью, ребята из многодетных, неполных и нуждающихся семей, дети-сироты, а также воспитанники специализированных школ для детей с нарушением зрения и слуха. Каждый такой ребенок пишет свое письмо-обращение к Деду Морозу, Николаю Чудотворцу или доброму человеку. Это не просто письма с просьбами, в большинстве случаев – это целые истории, преисполненные детскими переживаниями, проблемами и откровениями. Поэтому журналисты предлагаем всем неравнодушным людям не только осуществить мечту такого малыша, но и при желании написать ему ответ, чтобы ребенок почувствовал заботу о себе, чтобы и он узнал немного о человеке, который пожелал сделать для него что-то хорошее.

В прошлом году в адрес Общества пришло 95 писем, а в 2015 – удалось осуществить мечты и желания 130 ребят. В этом году благотворительная акция «Рождественское чудо» проводится в седьмой раз. За шесть лет благодаря поддержке волшебников было осуществлено более 600 желаний детей! К слову, мечты и просьбы у таких детей очень просты и понятны каждому. Малыши просят пальчиковые краски, мягкую игрушку, подставку для нот, музыкальную книжку, игрушечную машинку, коляску для кукол, предметы одежды, сладкие подарки. Поэтому поучаствовать в этой акции по силам каждому. А некоторые письма никак не связаны с материальной стороной вопроса. Среди посланий можно найти и такие:

«Дед Мороз, подари мне здоровье! Чтобы у меня работали ручки и ножки!», «Я очень хочу видеть, подари моим глазкам зрение».

Многие дети в письмах рассказывают о своих успехах в школе, о важных событиях своей жизни, которые происходили с ними в течение всего года, иногда эти истории весьма печальны. Дети рассказывают о проведенных операциях, о пережитой боли и просят порадовать их каким-нибудь приятным подарком. Кто-то просит подарка не для себя, а для маленькой сестрички или для детей из детского дома, у которых родителей нет вовсе. Так или иначе, большинство детских посланий для обычного человека покажутся мелочью, а для ребенка – исполнением заветного желания.

«Мне хорошо запомнилась история, которая произошла в прошлом году. Одно из таких писем попало в руки гродненской семьи: мальчик просил подарить ему зимнюю куртку, потому что он не может гулять на улице в мороз. Семью это письмо очень тронуло, они обратились к нам, и мы помогли связаться с родителями мальчика. И семья в частном порядке помогла приобрести полный набор зимней одежды для парня. Мальчишка был невероятно счастлив. Запомнилось еще одно письмо, когда ребенок просил в качестве подарка 5 пар носков на 38 размер обуви, синие шариковые ручки и простые карандаши. Это говорит о том, что есть среди нас дети, которые находятся в очень непростой жизненной ситуации. Которые не мечтают о дорогих игрушках, а просят элементарные и жизненно необходимые вещи. Нельзя оставаться равнодушным в таких ситуациях», – отметила директор ГБО Антонина Мисюкевич.

Помимо подарков для детей, согласно письмам, Общество готовит и подарки для ребят из трех детских домов г.Гродно и Гродненской области. Во время Рождественских Святок состоятся поездки в детские дома с праздничными программами и подарками для ребят. При поддержке добрых волшебников Общество планирует подготовить более двухста подарков и подарочных наборов конфет.