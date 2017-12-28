WP: У Путина может быть больше проблем, чем кажется 6 28.12.2017, 15:57

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Авантюризм российского президента зашел в тупик.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, (перевод - zn.ua) напоминая, что в понедельник Центризбирком РФ запретил оппозиционеру Алексею Навальному баллотироваться в президенты. Таким образом, на выборах 18 марта у действующего российского лидера не будет серьезных конкурентов, которые тоже претендовали бы занять Кремль на следующие шесть лет.

Навальный получил широкую приверженность по всей России, выступая против коррупции. Российская власть обвинила его самого в мошенничестве, но Европейский суд по правам человека признал эти обвинения неоправданными. Его настоящее "преступление" в том, что он еще в 2012 году вместе с другими членами оппозиции выступал против переизбрания Путина на третий срок, в том, что он фиксировал преступления и мошенничество Кремля, а также вывел тысячи сторонников на улицы городов по всей стране в этом году, осуждая режим.

Впрочем, распространенной политической мудростью в Москве остается утверждение, что Путин легко победит Навального. Вместе с тем, российский президент предпочитает устроить фейковые выборы, на которых его конкурентами будут непопулярный коммунист, ручной "правый" радикал и 36-летняя телезвезда Ксения Собчак, которая назвала российские выборы "очень дорогим шоу". Навальный теперь призывает бойкотировать голосование, что означает, что Кремлю будет трудно добиться желаемой 70%-й явки без мошенничества. Недавние опросы показали, что 58% россиян собираются голосовать.

Что же может объяснить такую тактику самозащиты Путина? Некоторые аналитики утверждают, что авторитарному режиму в России нужна не уверенная демократическая победа, а мощная демонстрация силы, сигналом которой должно стать утверждение, что альтернативы не существует. Это особенно правда во времена, когда режим не может обеспечить рост стандартов жизни, которые он когда-то предлагал россиянам в обмен на их пассивность. После двух лет рецессии, вызванной падением цен на нефть и санкциями Запада, экономика России по итогам этого года вырастет менее чем на 2%.

Путин теперь добивается народной поддержки с помощью националистического авантюризма, такого как, например, вторжение в Украину. Поэтому и выборы назначены на годовщину аннексии Крыма. Но и это может завести в тупик. Попытки Путина добиться желаемого результата от войн на Востоке Украины и в Сирии проваливаются. Короче говоря, у Путина может быть больше причин бояться Навального, чем свидетельствуют цифры опросов.

Но даже несмотря на то, что Путин фактически уничтожил политическую конкуренцию в России, он продолжает подрывать и пытаться манипулировать выборами на Западе. Для него демократические соревнования - это уязвимость, которую он пытается ликвидировать дома и использовать заграницей. С такой точки зрения у западных правительств и российских демократов есть общие причины противостоять Путину. Впрочем, обоим не хватает стратегии.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.

За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один отказался принять участие в голосовании.

Позже оппозиционер призвал своих сторонников и других избирателей присоединиться к бойкоту выборов президента РФ в 2018 году.