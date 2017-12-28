В Минске за $45 начали продавать свечи с запахом Apple

В Минске за $45 начали продавать свечи с запахом Apple16
- 28.12.2017, 16:24
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На создание свечей дизайнеров вдохновил запах распакованного компьютера.
В Минске начали продажу свечей Inspire Mac Candle #2 с запахом нового компьютера Apple. Обойдется такая свечка в 89 рублей за штуку. Как уверены в сети i-Store, поклонники техники американской компании будут довольны. На создание свечей дизайнеров вдохновил запах распакованного компьютера Apple, пишет onliner.by.
Изготовлением занимается американская компания Twelve South, которая использует натуральный соевый воск, а для аромата добавляет нотки бергамота, лимона, эстрагона, янтаря и мускуса. Свеча находится в керамической вазе и горит от 45 до 55 часов.
Twelve South создан в 2009 году. Компания специализируется на создании аксессуаров для техники Apple.