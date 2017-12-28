Страны НАТО могут предоставить Украине летальное оружие 12 28.12.2017, 16:31

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Члены Альянса готовы к такому шагу, но оглядываются на самого сильного союзника.

Решение Администрации Президента США предоставить Украине летальное оборонительное оружие должно побудить другие страны-члены Альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Киеву для отражения российской агрессии. Такое мнение высказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет "Укринформ".

"Несмотря на истерию в России по поводу недавнего решения США предоставить определенное вооружение Украине, что, по мнению Кремля, разрушит Минские договоренности, надо напомнить, что речь ведется о разрешениях на экспорт в Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия, которое помогло бы отбросить российские атаки на Востоке, если это снова произойдет, мы все еще ожидаем", - заявил посол в интервью изданию.

Однако, по мнению Пристайко, это решение запоздало, а Украина уже давно должна была получить помощь, включая и противотанковые и противовоздушные комплексы.

"Но каждое государство индивидуально и, соответственно, Альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - сказал глава Миссии Украины при НАТО.

При этом он отметил, что, очевидно, большинство членов НАТО оглядываются на позицию самого мощного союзника – Соединенных Штатов.

"Будет решение администрации Дональда Трампа – другие правительства не замедлят", - отметил Пристайко.

Как сообщалось, США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Как сообщили в Государственном департаменте, оружие Киеву будет предоставлено для борьбы с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны и для "сдерживания дальнейшей агрессии".

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", - говорится в заявлении американского Госдепа.