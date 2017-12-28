Геннадий Федынич: Мне мешают работать

Геннадий Федынич: Мне мешают работать7
- 28.12.2017, 16:52
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Власти продолжают вставлять палки в колеса независимому профсоюзу РЭП.
Уголовное дело против лидеров независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) «не запрещает Геннадию Федыничу защищать права трудящихся», утверждает Следственный комитет Беларуси, передает «Радыё Свабода».
Об этом говорится в ответе СК на адрес Белорусского конгресса демократических сил.
То, что делают следователи, направлено на изучение всех «за» и «против» в этом деле:
«В рамках уголовного дела проводятся действия по сбору доказательной базы, которые как вскрывают, так и оправдывают руководителей Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности в совершении поступков, которые им инкриминируются. Осуществление предварительного расследования не мешает деятельности РЭП и направлена на установление истины по делу», - написано в ответе Следственного комитета.
Руководители Белорусского конгресса демократических сил получили ответ на свое обращение в Следственный комитет 27 декабря.
Федынич не согласен с оценкой Следственного комитета
Председатель РЭП Геннадий Федынич сказал «Свабодзе», что он не согласен с выводами руководства Следственного комитета.
«Ну как же не мешает?! Компьютеры нам до сих пор не вернули. Мне запрещено выезжать за границу», - говорит профсоюзный руководитель.
В начале ноября Следственный комитет не дал Федыничу разрешения выехать в Женеву на встречу лидеров международного объединения профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL, охватывающего 50 миллионов человек в 140 странах.
Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес ранее написал письмо-обращение в Следственный комитет. Учитывая ограничения в перемещении Федынича, связанные с данной им подпиской о невыезде, международная организация давала гарантии своевременного возвращения Федынича в Беларусь.
По словам руководителя РЭП, на февраль 2018 года планируется приезд в Беларусь делегации международного профсоюза.