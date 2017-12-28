Танцующий на перекрестке полицейский стал звездой Сети 13 28.12.2017, 16:59

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Необычный офицер живет в Индии.

Если вы хотите увидеть полицейского, обладающего хореографическими навыками, вам стоит отправиться в город Индаур (Индия), пишет 120.su.

Именно там живет и работает Ранджит Сингх, который не желает скучать, стоя на перекрёстке и регулируя движение.

Мужчина делает своe дело, не забывая при этом танцевать, и ему даже мастерски удаeтся фирменная «лунная походка», так что неудивительно, что находится немало желающих полюбоваться на выступления необычного офицера.