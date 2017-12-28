Меркель и Макрон призвали к освобождению всех заложников на Донбассе 2 28.12.2017, 17:11

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Фото: EPA

Европейские политики поприветствовали освобождение 73 заложников.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовали освобождение 73 заложников и призвали к скорейшему освобождению остальных украинцев, сообщает пресс-служба Бундестага, пишет liga.net.

Кроме того, они призвали дать полный доступ Международному комитету Красного Креста к поиску пропавших без вести.

Меркель и Макрон призывают "как можно скорее осуществить соглашения, которые они (стороны минского соглашения - ред.) подписали, чтобы уменьшить страдания народа".

Сегодня из плена боевиков были освобождены 73 украинца. СМИ опубликовали список их имен. В Борисполе несколько сотен человек ждут прибытия президентского самолета с освобожденными украинцами на борту.