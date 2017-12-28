Пенсионерка из Жодино: На подарки денег нет совсем, все потрачено на лекарства 1 28.12.2017, 17:16

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Белорусы рассказали, что будут дарить на Новый год и о чем просят Деда Мороза.

Итоги опроса, который провел ex-press.by, показали, что примерно у половины респондентов из Жодино и Борисова «денег нет совсем», чтобы купить хорошие подарки близким к Новому 2018 году — хватает только на «безделушки». Еще часть опрошенных ничего не будет просить у Деда Мороза, так как им «неловко в расходы вводить родных».

Ирина Евгеньевна, 68 лет (Жодино):

— Недавно приезжала ко мне подруга из-за границы, из Италии. Привезла подарочки. Вот я теперь на НГ и дарю то, что она мне подарила. Чтобы сделать подарки самой, то нет денег совсем. Внучке Кате раскраску за 4 рубля купила. Внучке Ксении — сладкий подарок за 8 рублей купила. Девочкам итальянка моя передала фуфаечку и пижамку. Невестке — носки ( мне не подошли). Сватье пока не придумала. Больше никому и ничего. Все истрачено на лекарства. А себе я ничего не загадывала, хоть и спрашивают. Но мне неловко в расходы вводить моих родных.

Филипп, 40 лет (Жодино):

— Я уже несколько лет встречаю Новый год с котом. Коту свининку покупаю и все... Сам подарки материальные у Мороза не прошу, просто хотелось, чтобы сбылось что-нибудь актуальное, которое желал... В этом году я даже еще не знаю, что дарить приезжающей маме, которая живет в Москве. Она няней работает, зарабатывает больше чем я, инженер. Раньше маме дарил, когда вместе жили, то, чего у нее не было. Сейчас у нее есть все...

Ольга, 40 лет (Борисов):

— Всегда была мечта — камин. Но сейчас это недосягаемо, по нынешним доходам. Да и место для камина не готово. Ремонт так и не доделала... Нынче вообще праздник безрадостно встречаю. Может потому, что погода нелетная, не зимняя. Нет в душе праздника... Так что вот не заказала Деду морозу ничегошеньки. Подарки купила близким чисто символические — безделушки. Мама и свекровь приедут. Им куплю формы для запекания в духовке. А мужу и сыну пока не знаю что.

Петр, 32 года (Жодино):

— Сейчас магазины дешевые есть, одной цены — все по 2.40. Вчера был там, в Универсаме. Купил дочке сувенир — собачку. Жене набор новогодних салфеток на стол, отцу и маме по кружке. Еще купил игрушки и мишуру. Уложился в 25 рублей. При том, что еще мы во дворе, всем домом, отмечаем новый год и елку наряжаем, купил для нее два огромных сапога из проволоки и мишуры. А что я хочу от Деда Мороза, мои жена и мама лучше знают.

Олег, 34 года (Борисов):

— Обожаю этот волшебный праздник с детства, готовлюсь к нему задолго. Дарить буду, как обычно, не материальное, но творческое: новогодний стол с новым блюдом, песни, свечи, красоту и выдумку... Сам тоже очень люблю в это темное время года всевозможные фонарики, электрические гирлянды, фейрверки. Мои друзья меня такими подарками балуют.

Ольга, 45 лет (Жодино):

— Я новый год перестала признавать, еще когда бухгалтером в компании по продаже игрушек работала. Наверное, все оттуда и тянется. У них продажа елок и новогодних аксессуаров начинается уже с сентября, к декабрю уже от всего подташнивало. Сейчас мне уже хочется, чтобы быстрее этот праздник прошел. У нас недавно был корпоратив на работе. Сам банкет обошелся мне в 50 рублей, платье — 98, туфли — 90. Парикмахерская, маникюр, визаж — 55 рублей. Такси еще, и другие мелочи… Какие тут еще могут быть подарки? И о каких желаниях я могу еще заикнуться? А ведь я на корпоратив не хотела — это нас начальство обязало быть.