Даля Грибаускайте поделилась своими праздничными рецептами 3 28.12.2017, 17:28

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Президент Литвы посетила телепередачу Beatos virtuvė и рассказала, чем в праздники удивляет гостей.

"Есть несколько традиционных рецептов, которыми я удивляю друзей, знакомых. В первую очередь, это маринованные боровики, это уже положено – и фамилия схожа, это фирменное блюдо нашей семьи. Также готовлю селедку под шубой, несколько раз готовила баранью ногу по рецепту Оливера, хорошо получилось. Но поскольку нога большая, три дня есть пришлось, поэтому решила больше не готовить, но пробовала", – сказала Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

На вопрос ведущей Беаты Николсон, что готовят для гостей президентского дворца, которые прибывают с официальными визитами, глава Литвы сказала, что в основном это национальные продукты, чтобы блюда представляли традиции страны.

Однако, по словам Дали Грибаускайте, самое главное – показать гостям внимание: "К примеру, во время председательства в ЕС к нам приезжали главы всех стран ЕС и я уже знала, кто из них, что предпочитает, кто не ест десерты, кому вместо фруктов лучше подать сыр. Важно искреннее внимание, (...) показать, что каждый важен".

Президент рассказала также, что находит время и для своего хобби – у дома у нее есть огород: "Знаете, немало удается вырастить, есть и голубика, и клубника. В Риме я купила четыре горшка с клубникой – думала, она у меня в Литве замерзнет... Не замерзла. Растет себе и плодоносит с июня до заморозков, ягоды очень сладкие".