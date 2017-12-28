Как жители поселка под Минском пристыдили власти 9 28.12.2017, 18:04

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В выходные жители поселка Тресковщина сбросились на елку и привели детей под стены закрытого клуба.

Сельская белорусская жизнь продолжает жить в ожидании какого-нибудь «сказочного указа». А пока остается существовать по понятиям перспективности или ее отсутствия. В выходные жители поселка Тресковщина сбросились на елку и привели детей под стены закрытого клуба. Они хотят пристыдить местную власть, но Минский райисполком держится крепко: «Клуб открыт не будет», пишет onliner.by.

— Весной этого года у нас закрыли сельский дом культуры — единственное место для досуга детей, молодежи и пенсионеров, — пишут жители Тресковщины. — Нам надоело молчать, ибо у нас и так все позакрывали и народу реально некуда деться. Сразу у нас закрыли среднюю школу «на ремонт», но дети больше туда не вернулись. Два года назад закрыли и начальную школу, обосновав отсутствием детей (по официальным данным, в поселке прописано 40 детей, но проживает больше). Долгое время стоял на ремонте санаторий «Свитанок», но это здание было под охраной. Буквально пару лет назад там открыли дом-интернат для ветеранов войны и труда под тем же названием (соответственно, у нас много пенсионеров, которые с удовольствием ходили на концерты). Была у нас и библиотека, которую перенесли в здание клуба на последних месяцах его работы, а потом тоже ликвидировали. Остались у нас два магазина, почта, пансионат, сад, школа-заброшка, остановка и памятник.

В СДК проводились концерты, дискотеки, спектакли, детские праздники, дни деревни, гуляния, работали кружки для всех желающих, представители власти проводили собрания для населения и много всего. Только за последний год работы провели массу тематических дискотек («Прощание с летом», «Дискотека 80—90-х» «Ночь Хэллоуина» и т. д.), поставили спектакль «Помощники Деда Мороза» (сами делали костюмы, украшали зал, покупали конфеты), на который пришло рекордное количество детишек, и нам удалось подарить им сказку. Очень много всего было… У клуба даже была группа во «ВКонтакте», где они публиковали фотографии с мероприятий, объявления и другую полезную информацию.

И вот в один прекрасный момент нам объявили, что клуб закрывается. Власти провели одно-другое собрание, на котором представитель райисполкома обвинила директора клуба в том, что она не справлялась со своей работой. Ок, почему просто не сменить директора? В конце нам обещали начать искать, а также проводить в здании регулярные концерты автоклуба. В итоге директора никто не нашел (или не искал), а вот концерта два провели, один из которых на улице.

Здание клуба вполне приличное: крыша из металлочерепицы, окна ПВХ, отопительная система (которую налаживали своими силами сотрудники клуба), бетонный забор.

Сейчас на носу Новый год, и нам очень не хочется поесть и лечь спать. Также жалко детей. Кто им подарит сказку хоть на мгновение? 24 декабря около здания клуба мы купили и поставили елку, притащили огоньки и шарики, генератор, конфеты и постарались хоть как-то поздравить детей. С погодой, правда, не повезло, но было весело. В конце всех угощали свежевыпеченными вафлями, сосисками в тесте и грели чаем.