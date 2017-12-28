«Большие планы, будут свиней выращивать» 19 28.12.2017, 17:39

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Как будет работать трудовой лагерь МВД.

Предприятие "Хутор-агро" стоимостью 6,5 миллиона долларов отходит к Департаменту исполнения наказаний МВД. Соответствующее постановление принял совет министров, сообщает Еврорадио.

"Принять безвозмездно до 1 января 2018 года по коммунальной собственности Светлогорского района в собственность Республики Беларусь предприятие как имущественный комплекс коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Хутор-Агро". Передать унитарное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в подчинение Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Министерству внутренних дел принять меры по реализации этого постановления", — говорится в документе.

Cегодня в "Хутор-агро" работает более 200 человек, предприятие имеет 3 тысячи голов свиней, 2 тысячи коров.

"Они сами себе выбирали хозяйство. Хотят обеспечивать продуктами питания тюрьмы, колонии и ЛТП. Вот, такой эксперимент решили провести. Пока собираются работать, у них есть планы по выращиванию овощей, свиней. Какое-то количество людей будут туда направлять на работу", — описывают в Светлогорском райисполкоме.

Ранее глава МВД Игорь Шуневич сообщал, что трудоустройство бывших заключенных в это хозяйство поспособствует "снижению рецидива и поможет людям влиться в общество". Так будут ли освобожденные крутить хвосты свиньям?

"Все люди, которые у нас работают, а это 201 человек переходят под ведомство департамента. Увольнять или сокращать никого не будут. Ну кто же заменит того же тракториста? Чтобы нам взять еще 200 человек, нам нужно производство повышать на 50%", — рассказывают в "Хутор-агро".

Но заключенных на работу взять все же готовы, пару десятков человек и то... по весне.

"Заключенный он или нет, главное чтобы выполнял план по работе. Я набираю весной на зерно еще человек 20-25, временно. О других вакансиях речь не идет", — добавляют в "Хутор-агро".