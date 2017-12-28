Видеофакт: Иностранцы из 30 стран мира поздравили гродненцев с Новым годом по-белорусски 4 28.12.2017, 17:45

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Оригинальное поздравление с наступающими праздниками.

Пока вы бегаете в предновогодней суете по магазинам, для вас записали новогоднее поздравление. Выглядит оно в виде интересного эксперимента, и звучит весьма необычно.

Поздравить белорусов решили иностранцы с разных континентов, временно или постоянно проживающие в Гродно, пишет s13.ru.

К поздравлению присоединились представители около 30 стран мира. Среди них граждане Эквадора, Танзании, Зимбабве, Мальдивской республики, Сомали, Индии, Марокко и других государств. Участники ролика поздравляют гродненцев на белорусском языке.

Однако, сделать это участникам было совсем непросто. Многие из них не только не знали белорусского и русского языка, но и слабо владели английским. Поэтому основной сложностью для съемочной группы было даже не постановка более менее внятного произношения, а объяснить ребятам, что им нужно сделать.

Посмотрите, что из этого получилось.