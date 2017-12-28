10 доказательств того, что 2017-й тоже был годом собаки 6 28.12.2017, 18:25

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Приближается 2018-й год, символом которого по китайскому календарю является собака.

«Новое время» собрало несколько доказательств того, что 2017-й тоже принадлежал собакам

Собака стала мэром американского города

Новым мэром города Рэббит Хэш (штат Кентукки, США) стала собака по кличке Брюне Пултро.

Трехлетний питбуль на выборах набрал чуть более 3000 голосов и обошел кошку, курицу, осла, а также ребенка. Брюне одержала победу, уверенно обогнав кошку на 1000 голосов.

В Запорожье собака обнаружила на пустыре брошенного новорожденного ребенка

На одном из пустырей Запорожья нашли брошенного младенца, который едва не погиб от переохлаждения.

Возле гаражей собака остановилась и потянула женщину за собой, а через несколько метров та увидела голого младенца.

Пес из Австралии стал рецензентом научных журналов

Стаффордширский терьер по кличке Олли стал автором рецензий в нескольких не вполне чистоплотных научных журналах.

Владелец Олли, специалист в области здравоохранения Майк Дауб, создал фальшивую персону для Олли, чтобы выявить проблемы с "дрянными журналами". Он выбрал для пса псевдоним: доктор Оливия Долл. В резюме Оливии использовалось фото Кайли Миноуг, а также данные о том, что Оливия получила степень в некоем "колледже ветеринарной науки" и является экспертом в "собачьем массаже". Среди ее научных исследований указывалось изучение "роли домашних собак в обеспечении оптимального психического здоровья стареющих мужчин".

Большинство научных изданий подобное резюме сходу отвергли. Однако нашлось семь научных журналов, которые взяли Оливию Долл на работу в качестве рецензента. Впоследствии Оливия Долл "написала" рецензии на такие темы, как респираторная медицина, психиатрия и профилактика наркомании.

В Аргентине собака выбежала на поле и сбила игрока

Забавный эпизод произошел в матче третьего дивизиона Аргентины между Сентраль Кордоба и Спортиво Лас Парехас.

Игроки не заметили, что на поле выбежал пес, который начал гоняться за мячом, и продолжали перепасовываться между собой.

Эмоциональная собака не поймала игрушку и стала героем фотошоп-батла

Та же история, но уже с мячом.

Улыбка "на миллион". Собака откопала на заднем дворе зубной протез и надела его

Бразилец Лукас Алвес опубликовал в Сети фотографии своей собаки по кличке Пандора, которая нашла на заднем дворе протез зубов. Это выглядит странно и мило одновременно.

В Черногории бездомная собака отбила сумку у грабителя и погналась за ним

В черногорском городе Подгорица грабитель попытался вырвать у женщины сумку из рук. На помощь пришла бездомная собака, которая лежала рядом

Этот год был действительно удачным для собак

Ученые сравнили мозг котов и собак. Они выяснили, что собаки выделяются высокой плотностью коры головного мозга.

У собак в два раза больше, чем у кошек, нейронов в коре головного мозга – области, которая отвечает за мышление и планирование. Международная команда исследователей проанализировала наружные слои мозга различных хищных животных. Выяснилось, что в коре головного мозга кошек в среднем содержится около 250 миллионов нейронов, а у собак - 530 миллионов.

Пес прикрыл собой двух бойцов во время обстрела на Донбассе

В зоне боевых действий, вблизи Зайцевого Донецкой области пес спас двух бойцов ВСУ, прикрыв их собой.

"Под утро из-под обстрела спасатели ASAP RESCUE вывезли двух раненых бойцов. Только-только вернулись на позицию, к ним привезли тяжело раненого пса, который закрыл собой еще двух бойцов и принял весь удар на себя", — говорится в сообщении.

Как сообщается, собака не смогла защитить от ранения своего хозяина, однако спасла других военных.

В результате обстрела животное получило серьезные повреждения шеи, грудной клетки и лапы.