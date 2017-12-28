Верховный суд РФ оставил в силе приговор полковнику спецназа ГРУ Квачкову 2 28.12.2017, 18:43

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Владимир Квачков

Квачкова судили за подготовку вооруженного мятежа.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда под председательством Александра Замашнюка подтвердила полуторалетний срок, назначенный отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову по делу об экстремизме.

Об этом сообщает ТАСС.

Из приговора, уточняет РАПСИ, исключено лишь решение о взыскании с политзаключенного 198 тысяч рублей издержек на рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Защита настаивала на оправдании Квачкова. В приговоре, отмечали адвокаты, отсутствуют указания на то, что видео, по обвинении в публикации которого осужден политзаключенный, было опубликовано в интернете им лично или по его указанию.

Сам Квачков участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО-1 в Самаре. Он заявил, что подвергся преследованию за религиозные и политические убеждения.

Также политзаключенный потребовал, чтобы ему заменили колонию строгого режима колонией-поселением.

Приговор по третьему делу Квачкова вынесла 18 августа коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе Александра Леднева (председательствующий), Руслана Прыткова и Андрея Баландина. С учетом частичного сложения полуторагодового срока с неотбытой частью назначенного по второму делу восьмилетнего, который истекал в декабре 2018 года, итоговый срок ему назначили равный двум годам считая от дня оглашения приговора. Таким образом, освобождение Квачкова оказалось отложено почти на восемь месяцев.

В качестве дополнительного наказания политзаключенному дали год ограничения свободы после выхода из колонии.

69-летний Квачков был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первоначально ему вменялась часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), однако 4 августа в прениях прокурор Дмитрий Авдеенко попросил переквалифицировать дело.

Сам политзаключенный вину не признал.

Поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube видеообращения Квачкова, записанного на мобильник в июне 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. По информации "Граней", речь идет о ролике, известном под названием "Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах". Как сообщалось, другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете.

Следствие вело УФСБ по Мордовии. Кто именно поместил файл, силовики не выяснили. Был ли установлен и привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам полковника, не сообщалось.

Процесс Квачкова в январе был прерван почти на полгода, после того как 20 января с показаниями выступили эксперты, привлеченные защитой, - политологи Степан Сулакшин и Андрей Савельев. Просмотрев видеообращение политзека, они указали, что призывов к терроризму в нем нет. После этого судьи назначили в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте новое исследование взамен проведенного по запросу ФСБ Мордовской лабораторией судебных экспертиз.

Повторная экспертиза не усмотрела в видеообращении Квачкова призывов к терроризму. Вероятно, именно результаты нового исследования и вынудили Авдеенко просить о переквалификации дела.

Как отмечали слушатели процесса, на первых же слушаниях по существу дела, прошедших 14 декабря 2016 года, Авдеенко признавал, что есть основания прекратить преследование политзека, и это зафиксировано на диктофоны.

По второму делу Квачков был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В 2013-м отставного полковника объявили виновным по части 1 статьи 30 - статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым "Народного ополчения имени Минина и Пожарского" планировали захватить власть в городе Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзаключенный заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

В мордовской ИК-5 на политзека регулярно налагали взыскания по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии).

В самарский СИЗО-1 Квачков был доставлен на время суда и рассмотрения апелляции апелляционной жалобы. Нынешней осенью его переводили в больницу в связи с головными болями и повышенным давлением - следствиями контузии.