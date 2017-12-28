Как накрыть новогодний стол всего за два часа 14 28.12.2017, 18:56

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Если приготовить эти блюда по порядку, можно накрыть стол всего за 120 минут.

Kp.by рассказывает, как быстро накрыть новогодний стол.

1. Сметанный кекс

НАДО: 2 крупных яйца, 200 г сахара, 300 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 200 г сметаны, 100 мл растительного масла + 1 ч. л., ванилин, 150 г лесных орехов, 50 г сахарной пудры, 4 г крахмала, 3 ч. л. молока, мандарин, клюква, веточка розмарина.

ГОТОВИМ: 1. Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. 2. Добавляем сметану, аккуратно перемешиваем. 3. Вливаем в массу растительное масло, засыпаем ванилин, перемешиваем до однородности. 4. Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем и солью, высыпаем в тесто, перемешиваем. 5. Дробим орехи скалкой, засыпаем в тесто, перемешиваем. 6. Смазываем форму сливочным маслом, выливаем в нее тесто. 7. Выпекаем кекс в разогретой до 180 градусов духовке 40 - 60 минут, готовность проверяем деревянной палочкой. 8. Для глазури смешиваем сахарную пудру, крахмал, 1 чайную ложку растительного масла и молоко, перемешиваем до однородности. 9. Поливаем кекс глазурью, украшаем кружками мандарина, клюквой и розмарином.

Сметанный кекс

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

2. Картофельные крокеты

НАДО: 4 - 5 больших картофелин, 1 стакан муки, полстакана молока, 3 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, растительное масло для фритюра, соль, черный молотый перец - по вкусу, панировочные сухари или мука для обвалки, твердый сыр для посыпки, петрушка.

ГОТОВИМ: 1. Картофель чистим, отвариваем в подсоленной воде до готовности и разминаем в пюре, даем немного остыть. 2. Добавляем в массу муку, молоко, масло и яйцо, солим, перчим и тщательно перемешиваем. 3. Наливаем растительное масло в небольшую глубокую кастрюлю и доводим его до кипения. 4. Лепим из пюре небольшие шарики, обваливаем в сухарях или муке и отправляем в кипящее масло, обжариваем до золотистости. Класть в кастрюлю лучше по несколько штук, чтобы они хорошо обжарились. 5. Готовые крокеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. 6. Затем складываем шарики горкой, посыпаем тертым сыром и украшаем петрушкой.

Картофельные крокеты

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

3. Золотая курочка

НАДО: килограмм куриных голеней, 2 ч. л. жидкого меда, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. французской горчицы, черный молотый перец, тимьян, сухой чеснок, растительное масло.

ГОТОВИМ: 1. Натираем куриные голени перцем и чесноком, кладем в миску, оставляем при комнатной температуре на 30 минут. 2. Смешиваем соевый соус, мед, горчицу, поливаем маринадом курицу, тщательно перемешиваем и оставляем при комнатной температуре еще на 30 минут. 3. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем в нее ножки, посыпаем тимьяном или кладем целые веточки. 4. Запекаем 50 - 60 минут при температуре 180 градусов.

Золотая курочка

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

4. Канапе со сливочным сыром и семгой

НАДО: тостовый хлеб, 150 г сливочного сыра, 200 г слабосоленой семги, петрушка, лимон.

ГОТОВИМ: 1. Вырубкой для теста кольцо (диаметр 4 - 5 см) вырезаем из тостового хлеба круги, подсушиваем их в духовке. 2. Перекладываем сливочный сыр в кондитерский мешок с насадкой звездочка и выдавливаем его на основы розочками. Если нет кондитерского мешка, сыр можно просто намазать на хлеб. 3. Нарезаем семгу тонкими ломтиками, сворачиваем трубочкой и укладываем на сырные шапочки. 4. Украшаем канапе ломтиками лимона и петрушкой.

Канапе со сливочным сыром и семгой

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

5. Витаминный салат

НАДО: 400 - 500 г капусты, 1 - 2 гладких огурца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. соевого соуса, растительное масло, 3 ч. л. лимонного сока, петрушка.

ГОТОВИМ: 1. Тонко шинкуем капусту. 2. Огурец режем соломкой. 3. Сыр натираем на мелкой терке. 4. Для заправки смешиваем соевый соус, масло и лимонный сок. 5. Соединяем все ингредиенты в одной миске, заправляем и перемешиваем. Перед подачей украшаем петрушкой.