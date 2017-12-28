NASA опубликовало снимки зимнего Марса

NASA опубликовало снимки зимнего Марса5
- 28.12.2017, 19:08
- 3,366
Диоксид углерода в атмосфере Красной планеты превращается в «снег».
NASA представило снимки зимы на Марсе, которые были сделаны с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки были опубликованы на сайте агентства, передает zn.ua.
Как отмечают ученые, холодное время года преображает поверхность Красной планеты. Понижение температуры покрывает ее поверхность "снегом" из диоксида углерода, который присутствует в атмосфере Марса.
После наступления "весны" этот снег начинает трескаться и испаряться.
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.