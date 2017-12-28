NASA опубликовало снимки зимнего Марса 5 28.12.2017, 19:08

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Диоксид углерода в атмосфере Красной планеты превращается в «снег».

NASA представило снимки зимы на Марсе, которые были сделаны с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки были опубликованы на сайте агентства, передает zn.ua.

Фото: NASA

Как отмечают ученые, холодное время года преображает поверхность Красной планеты. Понижение температуры покрывает ее поверхность "снегом" из диоксида углерода, который присутствует в атмосфере Марса.

После наступления "весны" этот снег начинает трескаться и испаряться.

Фото: NASA

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.