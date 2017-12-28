Во Франции «личностью года» стали Макрон и Папа Римский 1 28.12.2017, 19:09

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Событием года французы назвали выборы президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ifop по заказу издания Paris Match, пишет LB.ua.

Отмечается, что Макрон и понтифик набрали по 33% голосов опрошенных, на третьем месте с большим отрывом – Ангела Меркель с результатом 11%.

Четвертое и пятое место разделили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

23% опрошенных назвали событием года президентские выборы, 15% - войну против ИГИЛ в Ираке и Сирии. Такое же количество считает событием года ураганы в Вест-Индии, 13% - смерть певца Джонни Холлидея.

Как сообщалось ранее, Обама и Клинтон возглавили рейтинг восхищения в США. На втором месте Дональд Трамп, на третьем - Папа римский Франциск.