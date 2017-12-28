Белорусы за границей: В ПДД США разберется и ребенок 5 28.12.2017, 19:29

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Молодая пара из Минска рассказала о том, как исполнила свою мечту – проехать по самой красивой дороге США.

– Изначально план был ехать зимой, погреться. У нас было ошибочное представление, что зимой в Калифорнии тепло и солнечно. Уже позже мы узнали, что зима – сезон дождей, да и жарко там не будет, только если в самых южных точках штата, - рассказывает CityDog.by молодая пара из Минска.

- В итоге мы решили ехать в конце ноября. И не зря, поскольку в поездке удалось и погреться на солнышке, и подышать свежим морозным воздухом в знаменитых парках и заповедниках. За три недели нашего путешествия по Калифорнии мы застали только один дождливый день.

LALALAND И ПРОБКИ ТАКИЕ ЖЕ

Двадцатые числа ноября – в Лос-Анджелесе +34. Теплый воздух и знаменитые пальмы города опьяняют, но после семнадцати часов перелета и десяти часов ожидания в аэропорту думаешь только о том, как не попасть в пробку. Нас очень насторожили слова хозяина арендуемого жилья о том, что стоит остаться в районе аэропорта и не соваться в город до вечера.

Лос-Анджелес – это не только город пальм и розовых закатов, но и пыльный, очень засушливый мегаполис. Последствия засухи в Калифорнии сразу бросаются в глаза, когда смотришь на знаменитые холмы Голливуда.

Не верится, что еще пару лет назад они были покрыты зеленью. Теперь же они желто-бурые, с редкими пучками темно-зеленых деревьев и кустарников.

Лучше всего в городе себя чувствуют цитрусовые деревья и суккуленты, которые заполонили все дворы и улицы. Те самые суккуленты, что растут у нас дома в маленьком горшочке здесь достигают гигантских размеров.

В этом городе практически невозможно передвигаться пешком. Лос-Анджелес просто для этого не предназначен. Можно идти по пешеходной дорожке, и в один момент осознать, что она оборвалась, а вы оказались посреди скоростного шоссе в черте города. Для нас ЛА оказался первым городом, где действительно очень неудобно передвигаться без автомобиля.

При этом в городе есть метро, но за все время не возникло даже необходимости им воспользоваться. Практически любой маршрут с использованием общественного транспорта с точностью до минуты в расписании прокладывает Google Maps.

Если есть только пара дней в городе, то лучше всего пользоваться автобусами, Uber или Lyft, когда спрос невелик. Ну, а вообще, любого движения на транспорте в часы пик лучше всячески избегать, иначе вы обречены.

Неожиданностью оказалось то, что закат в городе в 17 часов. Поэтому трехдневные планы пришлось серьезно корректировать, чтобы все успеть. Кстати, День Благодарения тоже выпал на наши три дня.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАК ОГРОМНЫЙ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Голливудская «Аллея славы» – самое сомнительное место, которое скорее похоже на променад в крошечном курортном городке, наполненный аниматорами и уличными фриками. Туристы вокруг массово скупают кепки, майки, и кажется, что само здание кинотеатра «Долби», где вручают «Оскар» раз в год, в оставшиеся время превращается в аналог нашего стадиона «Динамо» в прошлом, с ларьками и палатками. В общем, атмосферы творчества и искусства мы там не почувствовали.

Беверли-Хиллз – самый дорогой район с красивыми тихими улицами, где в тени деревьев прячутся аккуратные особняки. Единственное, что их отличает от любых других красивых жилых районов во всем мире – превышающая разумную в десятки раз стоимость. В целом же, Лос-Анджелес – огромный одноэтажный город, раскинувшийся на полторы тысячи квадратных километров.

Есть и места, которые, конечно же, нам полюбились: район Венис-Бич с набережной и колоритными улицами, Обсерватория Гриффита с потрясающими видами во время нежно-розовых закатов, облагороженный Даунтаун с площадками-двориками, на которых установлены фонтаны или рождественские елки.

PACIFIC HIGHWAY: МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДКИ, УСТРИЦЫ И ЛЕЖБИЩЕ ТЮЛЕНЕЙ

В последний день в Лос-Анджелесе мы взяли машину напрокат и двинули на север, к Кремниевой Долине вдоль побережья по самой живописной дороге США – шоссе №1. Кстати, аренда авто в США – дело нехитрое. Достаточно предварительно забронировать на сайте, ознакомиться с информацией о возможных условиях с депозитами и страховкой, распечатать ваучера и захватить водительское удостоверение международного образца.

Кстати, было приятно получить на месте автомобиль классом выше бесплатно, поскольку машины запрашиваемого класса уже закончились. Все сервисы аренды авто принимают только кредитные карты, но наши дебетовые проходят на ура, главное этот нюанс там не афишировать.

Дорога от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско по Тихоокеанскому шоссе №1 (кстати, это не самый оптимальный маршрут) составляет около 800 км, и это – самая прекрасная часть путешествия. Дорогу мы решили растянуть на три дня, чтобы насладиться видами, останавливаясь по пути, и не ехать в темное время суток.

Пейзажи завораживают на протяжении всей дороги. Побережье Биг-Сюр, лежбище тюленей недалеко от Сан-Симеон, 17-мильная дорога Пасифик-Гроув – самые популярные точки на пути, но они прекрасны.

Запомнились нам и маленькие городки, где мы останавливались на ночлег. Особенно городок Арройо-Гранде возле фермерских угодий, где мы наткнулись рядом с заправкой на лавку со свежими морепродуктами и там же поужинали устрицами прямо на тротуаре.

Уже спустя неделю мы с ужасом смотрели репортажи о пожаре «Томас» в районе Санта-Барбары и тех мест, которыми мы любовались.

То, каким образом устроено движение на дороге, заслуживает уважения. В ПДД США разберется и ребенок, настолько там все упрощено. За почти 2000 км пути мы не заметили ни одного случая, когда кто-то пытается проскочить, подрезать или каким-либо образом «проучить» других участников дорожного движения.

Самое страшное, что может с вами произойти в дороге – вы проскочите необходимый съезд с шоссе. Но у нас, не очень опытных водителей, не возникло никаких трудностей в дороге за все время путешествия.

«ВОЗМОЖНО, ЕЩЕ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СЕКВОЙЯ ГРАНТ УЖЕ РОСЛА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ПАРКА»

Для посетителей Йосемитского национального парка выделяют два сезона: зимний и летний. Зимний (тот, в который попали мы) длится с середины ноября до марта. После первого снегопада парк перекрывает часть маршрутных дорог до весны. Среди них самая красивая – Тиога, пересекающая долину Йосемити насквозь. Именно вдоль нее располагаются основные красоты, если верить общедоступной информации.

Однако даже посещения самой долины Йосемити, где находится знаменитая гора Эль-Капитан и несколько безумной красоты водопадов, вам хватит, чтобы закружилась голова.

Также, при планировании путешествия в зимний период, учитывайте, что на въезде у вас могут спросить о наличии специальных цепей на колеса на случай снегопада на дороге. Кстати, на арендованный автомобиль, официально устанавливать эти цепи запрещено. Поскольку в день нашего посещения снегопада не было, про цепи у нас не спрашивали.

При посещении парка лучше проверять прогноз погоды по телефону, указанному на официальном сайте парка – автомат даст сводку на ближайшие сутки об условиях на дороге, температуре и перекрытых маршрутах.

Темнеет зимой около пяти вечера, и, если ночевать на территории парка не собираетесь, лучше часа за два до заката выезжать назад, поскольку дорога представляет собой однополосный серпантин с головокружительным обрывом. С наступлением темноты ездить там просто небезопасно.

Виды на дороге открываются шикарные, практически везде оборудованы съезды и обзорные площадки. Главное, чтобы повезло с погодой и не было сильного тумана или дождя.

У меня с детства была мечта увидеть живые гигантские секвойи. Изначально мы планировали заехать в Национальный парк «Секвойя», но решили оптимизировать маршрут и насладиться секвойями с другой стороны парка, где начинается Кингз-Каньон.

Эти деревья совершенно поразительные: в огне они не горят, во времена засухи способны находить и выкачивать воду, и главное, – они живут по несколько тысяч лет. Если в секвойю попадает молния, дерево просто тлеет, пока не погаснет полностью. Это растения с поразительной выживаемостью.

Генерал Грант – второе по объёму древесины и первое по размеру окружности дерево в мире, живет на земле уже около 2000 лет! Возможно, еще до Рождества Христова Секвойя Грант уже росла на территории современного парка. К сожалению, фотографии не передают необходимого ощущения и эффекта. Размер у деревьев просто фантастический.

Это не единственное место, где растут секвойи, но секвойядендроны (гигантские секвойи) – обитают только в горах западной Сьерра-Невады.

«ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА GOOGLE ПОХОЖА НА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ МЕЧТЫ»

Территория Кремниевой Долины представляет собой скопление маленьких городков, на территории которых расположены офисы крупных корпораций, таких как Google в Маунтин Вью, Apple в Купертино, Facebook в Менло Парк, LinkedIn в Саннивэйл.

Офисы Google в Маунтин Вью построены по аналогии с Кампусом Университета Стэнфорда, что должно, по рассказам, способствовать поддержанию творческой атмосферы. Ну что же, это отлично получилось – территория компании похожа на детский лагерь мечты: там зоны отдыха и места для работы в разных локациях на открытом воздухе, и выбор между столовыми и фудтраками, которые специально открываются по время обеда, и парк со скульптурами, есть даже детский сад для детей сотрудников. Внутри царит атмосфера всеобщего оживления, пробегают группками сотрудники с бейджиками. И все это среди пальм и голубого неба над головой.

Попасть в офис компании можно только получив пропуск, который должен дать сотрудник компании пригласивший вас в гости. На пропуске, кроме вашего имени, отбиваются и данные сотрудника. В каком-то смысле он несет за вас ответственность.

Офисы Google прекрасно оснащены и удобны, но, нам показалось, что за последние лет пять даже наши IT-компании позаимствовали большинство идей по планировке и «тюнингу». Единственная разница, конечно, в бюджете – мало кто может позволить себе, например, кормить всех сотрудников бесплатно, как это делает Google. Кстати, этот факт очень не нравится государству, которое недополучает налог.

Если вы не работаете на одну из компаний, то жить в Долине не имеет смысла: цены на жилье огромны, а при этом какая-то культурная жизнь практически отсутствует.

Сами границы между сонными городками размыты, и часто определяются только официальным адресом. Сотрудники могут жить в одном городке, а работать в другом, или же приезжать сюда из Сан-Франциско, поэтому в часы пик в пробке стоят все шоссе по несколько часов в день. Этим обусловлено наличие carpool – скоростной полосы для тех, у кого в машине есть хотя бы еще один пассажир.

Еще нам понравился сам Университет Стэнфорда – было ощущение, что мы неожиданно из Калифорнии перенеслись куда-то в Испанию. Сказочный маленький университетский городок с колониальной архитектурой, весь в пальмах и цитрусовых деревьях.

«ИЗ-ЗА КУСТА ПРЯМО НА НАС НЕ ВЫВЕРНУЛ ЗДОРОВЕННЫЙ КОЙОТ»

При въезде в Сан-Франциско сразу бросается в глаза необычный ландшафт города – его холмы и слоистость. Для нас Сан-Франциско оказался одним из самых милых городов мира, в которых мы побывали. Там есть все, чего нам так не хватает: мягкий климат, удивительный ландшафт, отличительная архитектура, океан, пальмы и сосны.

Вместе с этим, у Сан-Франциско репутация самого дорогого города США. Возможно, именно поэтому в городе так много бомжей живущих в палатках, которые стоят прямо вдоль улиц. При этом дислоцируются они обычно в низинных районах города, так как верхние сильно продуваются ветрами.

В холмистых городах сложно ходить по улицам, ориентируясь лишь по карте: там ты видишь путь от точки А до точки Б, а на деле оказывается, что перед тобой крутая гора, на которую приходится забираться минут тридцать.

Интересно, что в некоторых парковых зонах города, висят таблички «coyote alarm». Мы не придавали этому значения, пока в лесу рядом с Бэйкер-Бич из-за куста прямо на нас не вывернул здоровенный койот. Но опасаться таких встреч не стоит, на людей такие койоты не нападают.

Безумно понравилась архитектура Сан-Франциско: маленькие резные домики, утопающие в пальмах, местные называют их Painted Ladies. К слову архитектуру местные власти стараются максимально сохранить, что придает своеобразный колорит городу.

Обратно из Сан-Франциско в Лос Анджелес мы летели на небольшой высоте, и маршрут проходил как раз через округ Вентура, где пожар «Томас», уже считавшийся самым крупным в истории современной Калифорнии, уничтожил более 1100 квадратных километров. Весь борт самолета не отходил от иллюминаторов, зрелище, было действительно жутким.

Спустя несколько дней после нашего полета, пожары добрались до Санта-Барбары. Когда я увидела, как выглядит бухта с фиолетовыми горами и пальмами после, я чуть не расплакалась: все горы были в огне. Пожары не могли потушить из-за сильного ветра, как говорят местные, похожая ситуация повторяется каждый год из-за засухи, сгорают целые городки, люди остаются без жилья. К слову, «Томас» все еще не поутшили. Такая вот райская Калифорния.

Для нашего путешествия мы брали с собой полный комплект зимней, осенней и летней одежды. Исключить что-то не получилось: в горах температура была около нуля, в Сан-Франциско и Кремниевой долине – теплая осень, а Лос-Анджелес встретил пеклом в +34 градуса.

Дорога домой (4 перелета) оказалась самым неприятным моментом, который растянулся почти на 40 часов из-за переносов и ожидания новых рейсов, но к этом нужно быть готовым.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ЦЕНАХ В ШТАТЕ

Аренда неплохого жилья на двоих, будь то номер отеля или бунгало на Airbnb на протяжении всего маршрута составляет 80–110$ за сутки без учета налогов.

Бензин regular (92-й) – от 0,76 до 0,9 доллара за литр.

Небольшой обед/ужин в приличном кафе без алкоголя и чаевых – от $25–30 на человека.

Чаевые обязательны всегда в размере 15–25%

Корзина хороших продуктов в супермаркете на 2–3 дня – $50–80

Аренда авто эконом-класса на 9 дней – $230

Налог с продаж – 9,75% (почти везде прибавляйте).