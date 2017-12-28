Суд в Украине арестовал активы медиахолдинга беглого олигарха Курченко 28.12.2017, 19:43

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Сергей Курченко

Курченко сбежал в Москву после Революции достоинства.

Печерский районный суд Киева арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества «Украинского медиа холдинга». Об этом говорится в постановлении от 15 декабря, которое опубликовано на платформе Opendatabot.

Следователи Генеральной прокуратуры ходатайствовали об аресте, утверждая, что деньги, на которые приобретены активы компании, получены незаконным путем.

В «Украинский медиа холдинг» входят десятки изданий, в частности «Корреспондент», «Комсомольская правда в Украине», «Футбол», а также интернет-сайты и телеканалы.

Конечным бенефициаром холдинга является бизнесмен Сергей Курченко, бежавший из Украины после Революции достоинства. Он проживает в Москве.

Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил компанией «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении Курченко в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн.