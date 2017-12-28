«Заперли в автобусе и не отпускали!» 13 28.12.2017, 19:50

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Как рогачевцев возили на главную елку страны.

Сложноватое многоступенчатое приключение пережили рогачевцы, которые отправили детей в столицу на главную елку Беларуси. Собственно, во Дворце республики все прошло замечательно. Но отношения с перевозчиком сразу не задались. Родители говорят, что автобус опоздал на представление, а когда дошло до оплаты, то представители фирмы не смогли выдать квитанцию. В конце концов, по словам участников поездки, те заперли сопровождавшую школьников учительницу и одну из мам в автобусе, а затем сдали в милицию. У транспортников несколько иная версия, пишет «Онлайнер».

«Опоздали, врали, не выпускали»

В Рогачеве говорят, что имели дело с гомельской транспортной фирмой, но в договоре указаны реквизиты другой организации, ООО «СанЭкспоБел». Разобраться в этой путанице не могут и сами родители. Говорят, толком не поняли, кем был тот мужчина без беджа рядом с водителем автобуса: «Сказал, что начальник». Да и не вникали в такие тонкости: везут же.

— Билеты во Дворец республики мы купили на 11:00 27 декабря. Еще 6 ноября оплатили часть суммы за автобус, — рассказывает жительница Рогачева Анна (имя она попросила изменить). — 300 рублей перевели по безналу сразу, еще 500, в соответствии с договором, требовалось отдать после поездки. Договорились, что отправление от школы будет в 7:00. Но вчера в 6:30 нам позвонили из этой фирмы и стали рассказывать, что возникли проблемы. Якобы необходимо сопровождение ГАИ, а его нет и так далее. Тогда мы сами перезвонили в милицию. Там удивились, сказали, что с их стороны никаких препятствий нет. Время идет, транспорта нет, все на нервах — видим, что опаздываем. Автобус прибыл около девяти часов. Говорят: успеем! Интересно, как это мы успеем: больше 200 километров… Загрузились, поехали — 43 ребенка и 5 взрослых. В общем, в Минске мы были около полудня, когда представление уже шло. А там пробки эти, да еще водитель не знает, куда ехать. Стали звонить во Дворец республики, просить что-то придумать. Спасибо им, вошли в положение, нашли, куда посадить нас на следующий сеанс, который был в 14:30. Правда, места уже были более дешевые, по 10 рублей, тогда как мы покупали по 14. Ну что уж, выбирать-то не приходится.

Приключения продолжились по возвращении в Рогачев. К школе подъехали около десяти вечера. Тут ждали родители и бабушки с дедушками.

— Мужчина этот говорит: «Давайте рассчитываться», — продолжает Анна. — Согласно договору, мы должны были заплатить недостающую сумму — 500 рублей. К этому моменту школьники и трое взрослых вышли, в автобусе остались я и наша учительница. Но оказалось, что никаких документов, подтверждающих оплату, нам дать не могут, их просто нет. Предложили ехать за ними в Гомель. Как же мы отдадим чужие деньги? Кроме того, мы считаем, что фирма не выполнила обязательства: автобус опоздал, мы потеряли по 4 рубля с каждого билета. Дверь закрыли, он говорит водителю: мол, едем в Гомель. Мы смотрим, автобус движется, принялись набирать 102, милиционер сказал передать трубку водителю, тот брать не хочет… В милиции успокоили: никто вас в Гомель не завезет, если что, остановим. В результате приехали в РОВД. Начальник этот выскочил, закрыл двери и опять нас не выпускает. Потом милиционеры подошли, мы у водителя спрашиваем: может, уже выпустите нас? «Нет, — говорит, — я выполняю приказ начальника».

Позже в РОВД записали показания женщин. Домой они попали уже после полуночи. Наша собеседница говорит, что формально она может предъявлять претензии именно к тому, что ее не выпускали из автобуса (касаться финансовой стороны она не может: под договором не ее подпись).

— Извинений мы не услышали. А заявление — я и не знаю, как его подавать. Наверное, это в суд надо?..

«Надо было им ехать в Гомель и оплатить»

После нашего звонка в компанию «Сиатур» с нами связался человек, который представился Сергеем Прокопенко — учредителем ООО «СанЭкспоБел». Он рассказал свою версию событий.

— Мы действительно опоздали на 1 час 20 минут по техническим причинам. Заранее предупредили, что задерживаемся. Таким образом, приехали мы примерно в 8:20. Начало представления — в полдень, по идее, должны были нормально успеть… — Сергей Александрович несколько раз упоминает эти 12:00, тогда как на самом деле начало было в 11:00. — В Минске были в 11:30, к главной елке подъехали только в 12:00. Так как времени было в обрез, они перенесли представление на 14:30. Я сказал, что, учитывая мое опоздание, буду ждать столько, сколько нужно, без всякой доплаты. То есть должны были уехать в 15:00, но уехали в 19:00. Хотя ведь опоздал я только на какой-то час, а автобус продержали лишних шесть часов.

На обратном пути во время остановок два раза предлагал рассчитаться — мне отвечали, что потом, потом. Ну ладно… В Рогачеве подошла старшая и сказала, что рассчитываться не будет. Я закрыл двери, оставил ее с еще одной родительницей в автобусе, позвонил на 102… Кстати, второй женщине я три раза открывал двери, чтобы она вышла, — она отказалась, сказала, что учительнице нужен свидетель. То есть ехала с нами добровольно. Приехали в отдел милиции, я закрыл автобус, они остались внутри, я пошел к дежурному… Потом я написал заявление. Они тоже давали объяснения, звонили куда-то в два телефона, говорили, что мы не выпускаем детей, хотя дети на тот момент уже были с родителями.

Перевозчик простодушно объясняет, какие, на его взгляд, существовали варианты оплаты проезда в Рогачеве около 23:00:

— Я предложил им поехать в Гомель и выдать все документы там. Другой вариант — заплатить на наш счет. Как им удобно! Они отказались от всех вариантов. Но я же не мог дать им квитанцию, потому что наша фирма находится в Гомеле. Если бы они заплатили на месте, мы бы потом по почте выслали им все документы… Да, наверное, так не совсем правильно. Все же надо было им ехать в Гомель и оплатить.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов подтвердил, что вчера поздно вечером в Рогачевский РОВД поступили два заявления: одно — об отказе платить, другое — об отказе предоставить подтверждающие документы на платеж. В УВД уточнили, что о незаконном лишении свободы (статья 183 УК) на данный момент речи не идет, пока это только гражданские взаимоотношения. Многое зависит от дальнейших действий сторон после того, как остынут эмоции. РОВД проводит проверку.