Составлен рейтинг топ-100 красивейших людей мира 13 28.12.2017, 19:55

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Лиза Соберано

Список был составлен независимыми критиками.

Опубликован ежегодный рейтинг наиболее красивых людей мира от развлекательного сайта TC Candler - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков, передает korrespondent.net.

На YouTube-канале TC Candler было опубликовано видео с рейтингом, в котором показаны наиболее привлекательные люди по итогам года.

Самой красивой женщиной в 2017 году была признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. Следом за ней идет ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

ТОП-100 самых красивых женщин в видео:

В ТОП-5 также были включены актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.

В мужском рейтинге лидировал южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хена. Далее идут актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают первую пятерку актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.

ТОП-100 самых красивых мужчин в видео: