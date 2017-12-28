Степан Демура: В 2018 году Россию ничего хорошего не ждет 9 28.12.2017, 20:06

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Степан Демура

Известный финансовый аналитик сделал прогноз о том, как будет развиваться политическая и экономическая ситуация в РФ в 2018 году

В ходе своего декабрьского семинара в Сити Класс, который прошел 21 декабря, известный финансовый аналитик Степан Демура сделал прогноз о том, как будет развиваться политическая и экономическая ситуация в РФ в 2018 году. Высказался аналитик и о том, каким в ближайшие месяцы будет курс рубля, передает rusmonitor.com.

Демура уверен, что в 2018 году Россию ожидают трудные времена: будут ужесточаться станции, причём они будут ужесточаться в наиболее чувствительном для России направлении. Ограничения коснутся инвестиций в российские ОФЗ, и российский топливно-энергетический комплекс. Причем санкции против российского топливно-энергетического комплекса, прежде всего, коснется запрета американским сервисным компаниям работать на российском рынке. Эксперт напомнил, что сейчас они контролируют около 80% рынка обслуживания предприятий ТЭК в стране. В результате чего, добыча может упасть. Что касается ограничений инвестиции в Российский облигации, то по мнению эксперта, статистические данные говорят о том, что в случае введения подобных ограничений, фондам придется сокращать позиции. И всё эти факторы в совокупности сильно ударят по рублю.

Напомним, что в ходе прошлого семинара, который прошел в начале ноября, Степан Демура предсказывал российской национальной валюты несколько «тихих» месяцев.

Говоря о рубле, Эксперт тогда обратил внимание, на то что ситуация вокруг российской валюты складывается достаточно “интересная” – рубль полностью отвязался от нефти.

Спустя месяц, можно констатировать, что прогноз Демуры сбылся. В ходе своего последнего семинара, эксперт выразил уверенность, что рубль какое-то время ещё будет укрепляться – как минимум до отметки в 56 – 57 рублей. за доллар. Причем подобная тенденция на укрепление рубля будет длиться как минимум на протяжении ближайших месяца или двух. После этого вектор изменится, и рубль, резко пойдет вниз достигнув отметки 62 рубля за доллар, и «тишина закончится», – говорит эксперт.

По словам Демуры, конгресс Соединенных Штатов несколько дней назад заказал специальное исследование на тему того как повлияет запрет инвестиции в рынок российских ОФЗ на мировые финансовые рынки. По мнению эксперта, исследование покажет, что объём этого рынка настолько ничтожен, что его закрытия просто никто не заметит. Комментирует слова Эльвиры Набиуллиной, которая успокоила участников рынка тем, что в случае запрета на покупку российских бондов американскими инвесторами, Центробанк будет покупать их самостоятельно, Демура напомнил, что в распоряжении Центробанка нет печатного станка, который может печатать доллары. Поэтому единственное что они могут сделать – это поддержать ставки на текущем уровне выкупая собственные бонды. Однако по словам эксперта оттока капитала это не остановит. Поэтому, если прогнозировать ситуацию, то по мнению Демуры рубль легко преодолеет уровень 100 и даже 120 руб. за доллар, после чего Центробанку снова придется задирать ставку и душить рынок. В этой связи Демура привел в пример Эйнштейна, который говорил, что идиоты — это такие люди, которые каждый раз делают одно и тоже, надеясь на другой исход.