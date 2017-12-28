Футболист-оркестр: Чем Савицкий сможет помочь брестскому «Динамо» 1 Дмитрий Новик, «Прессбол»

28.12.2017, 21:00

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Поможет ли брестчанам самый перспективный футболист Беларуси прервать гегемонию БАТЭ?

Разрешилась одна из главных интриг футбольного межсезонья. Форвард на выданье, Павел Савицкий покинул "Неман" по истечении контракта и наконец дал новый импульс карьере. Те, кто ждал отъезда 23-летнего игрока за границу, разочаровались — Савицкий последовал строго на юг, вдоль белорусско-польской границы, и подписал контракт с брестским "Динамо".

Эту новость ждали. Информация об интересе брестчан к гродненскому дарованию проникла в медиа еще две с половиной недели назад. Но, став фактом, новый поворот в карьере Павла поднял новую волну обсуждения.

Мы не будем сейчас рассуждать, правильный ли выбор сделал футболист и что им двигало. Посмотрим на эту историю с другой колокольни — брестской. И попробуем ответить на вопрос: кого и что в лице Павла Савицкого приобрел клуб, питающийся от щедрот арабских шейхов...

Игрок сборной Беларуси

В футболке национальной Савицкий дебютировал в 19 лет. Для него навсегда стал особенным матч, о котором многие забыли, — "товарняк" с Ираном, закончившийся безголевой ничьей. Юноша провел на поле заключительные полчаса и ничего не испортил.

С тех пор он принял участие еще в десяти встречах, в которых забил четыре гола. Наигрыш пока небольшой. Более того: Савицкий не провел ни одного полного матча. При Александре Хацкевиче нападающий в сборную вызывался редко и концентрировался на выступлениях в "молодежке", за которую "пылил" с 17 лет. Однако, учитывая, что под началом Игоря Криушенко сборная взяла курс на омоложение, форвард в ближайшее время может стать одним из основных штыков команды.

"Если говорить о сборной, то я туда всегда лечу, будто на крыльях. Считаю, нет ничего почетнее, чем играть в футболке с гербом родной страны. Когда играет гимн, то по коже бегут мурашки. Это достаточно банальный набор слов, но это именно так", — рассказывал Савицкий в интервью "СБ".

Возможность заработать на трансфере

Уже сейчас известный сайт transfermarkt.com оценивает белоруса в 1,3 миллиона евро. Еще год назад его трансфер стоил почти вдвое меньше — 700 тысяч евро.

Интерес к Савицкому со стороны зарубежных клубов — постоянная тема в СМИ на протяжении последних лет. Так, совсем недавно "Валенсия" предлагала за белоруса 500 тысяч евро. Игроком как будто интересовались и другие испанские команды — "Вильярреал", "Бетис", "Севилья", "Эспаньол" и "Эльче". В 2016 году "Неман" готов был расстаться с Савицким за 690 тысяч евро. Такая цена отпугнула селекционеров солигорского "Шахтера" и БАТЭ. Борисовчане, по заверениям мэра Гродно, и вовсе предлагали на 600 тысяч меньше. После неудачной аренды в "Ягеллонии" игроком интересовались польские "Пяст" и "Висла". "Зенит", киевское "Динамо" и "Карпаты" также мелькали в лентах новостей. Ни с одним из этих клубов по разным причинам пока не сложилось.

Брестское "Динамо" имеет большие планы, а еще — возможность проводить товарищеские матчи с европейскими командами. При определенных обстоятельствах в будущем сезоне брестчане смогут попасть в Лигу Европы. Участие Савицкого в матчах такого уровня станет плюсом как для игрока, так и для клуба. Павел получит то, чего не хватало в "Немане", — опыт международных выступлений и дополнительную раскрутку. А руководство брестчан сможет впоследствии выручить за Савицкого адекватные деньги. На что наверняка и рассчитывает.

Техничен

Савицким можно завлечь болельщиков на трибуны. Зрительского дефицита в Бресте в предыдущем сезоне не наблюдалось, но торсиды много не бывает. Нападающий любит повозиться с мячом. Причем делает это ярко и успешно. Павел может обвести троих, пробить штрафной или живописно зарядить под перекладину издали. Если в Бресте останутся Артем Милевский и Леандро Торрес, линия атаки "Динамо" будет одной из сильнейших — и искуснейших — в лиге. Вратарям большинства клубов чемпионата Беларуси не позавидуешь! А брестским болельщикам впору потирать руки в ожидании эффектной игры команды на чужой половине поля.

Бомбардир

К своим 23-м Савицкий наколотил за "Неман" 53 гола. Он стал лишь вторым игроком команды в истории, которым удалось перешагнуть рубеж в 50 забитых мячей. До него таким показателем мог похвастаться лишь Дмитрий Коваленок, который в 39 лет завершил карьеру игрока.

В 2017 году Савицкий забил в чемпионате Беларуси 15 голов. Столько Павел не забивал еще никогда. Тремя сезонами ранее он отправил в сетку ворот соперников одиннадцать мячей. В остальные годы нападающий не преодолевал отметку в шесть забитых голов.

А совсем недавно его гол в ворота сборной Болгарии УЕФА признал одним из десяти самых крутых по итогам квалификации чемпионата мира-2018.

Умеет привлечь внимание не только игрой

На заре туманной юности Савицкий любил проводить свободные вечера в злачных местах. А сам процесс отдыха выкладывал в собственные соцсети. За такой образ жизни его не раз ругали болельщики. Сам игрок признает, что переживал из-за критики в интернете, а также ограничивал общение с журналистами.

Вскоре Савицкий повзрослел. Летом женился. Правда, в сентябре вновь влип в историю. Первого сентября игрок с партнерами по сборной отправился в "Гамбринус". Информация всплыла в прессе. Криушенко отчислил Лаптева, который начудил больше всех. "Просто как обычная команда сборная собралась выпить после матча по бокалу пива. Во многих странах так обсуждают прошедший матч, игроки даже вино пьют. И это нормально, что ребята обсудили матч, потому что игроки сами понимали, что провалили игру и обосрались <..> Только один из игроков что-то там утворил", — прокомментировал ситуацию отец Савицкого.

Как будет с этой стороной жизни у Павла в Бресте — вопрос интересный. В его новом клубе любят пиар, но явно не до такой степени. Да и наверняка, учитывая выше перечисленные достоинства, динамовские маркетологи направят всю нефутбольную энергию в конструктивное медийное русло. Нам же остается пожелать Савицкому удачи на новом месте и констатировать: на берегах Буга одержана важная трансферная победа. Лишний раз подчеркивающая наполеоновские устремления брестской команды в новом сезоне.

Дмитрий Новик, «Прессбол»