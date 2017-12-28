Созданный в Израиле робот устроился на работу в рекламное агентство 2 28.12.2017, 21:04

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Перед тем, как «устраиваться на работу», робот прошел курс обучения.

Созданный в Израиле робот отправил в рекламное агентство свое "портфолио" и получил предложение о работе. Потенциальный работодатель не даже не догадывался о том, что гениальный дизайнер - не человек, передает newsru.co.il.

По данным информационной службы корпорации "Кан", робот был создан израильской компанией Tailor Brands. Его создатели хотели таким образом проверить, может ли их детище конкурировать с человеком на рынке труда.

Перед тем, как "устраиваться на работу", робот, который выглядит как обычный персональный компьютер, прошел курс обучения. Программисты и дизайнеры научили его основным правилам создания бренда, понимать, в каком направлении работает фирма клиента и какую позицию она занимает на рынке. Кроме того, робот изучил различные стили рисования.

Перед тем, как начать работу над заказом, робот получает краткие разъяснения от клиента и выслушивает его пожелания.

В Tailor Brands говорят, что их робот может использоваться для составления рекламной стратегии и написания слоганов.