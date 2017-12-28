Президент Италии распустил парламент 28.12.2017, 21:06

Досрочные парламентские выборы должны пройти в Италии до апреля 2018 года.

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент страны, дав тем самым зеленый свет проведению досрочных выборов. Подписав в четверг, 28 декабря, соответствующий декрет, глава государства официально дал старт избирательной кампании, передает DW.

Теперь глава правительства страны Паоло Джентилони должен созвать совет министров, на заседании которого будет определена дата выборов. Неофициальная договоренность между итальянскими партиями предусматривает проведение выборов 4 марта.

На заключительной пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.