Студентка БГУ вошла в топ-6 на конкурсе World Miss University 28.12.2017, 21:15

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Фото из соцсетей Каролина Черношей

Лидчанка учится на философском факультете.

Лидчанка Каролина Черношей также одержала победу в специальной номинации Miss Photogenic.

– Конкурс проходил с 5 по 21 декабря в Камбодже. На конкурсе я вошла в топ-6 и получила отдельную номинацию Miss Photogenic. Всего в конкурсе участвовали 83 девушки из различных уголков мира. Это и США, и Индонезия, и Коста-Рика, и Колумбия, и многие другие, – рассказала БелТА Каролина Черношей.

Конкурс World Miss University Contest проводится уже 31 год и был создан членами международной Ассоциации президентов университетов. Первый конкурс был приурочен Международному году мира, объявленному ООН.

Идея состояла в том, чтобы наиболее одаренных и красивых студенток привлекать к деятельности в качестве «адвокатов мира». С тех пор конкурс проводится ежегодно. В этом году победила представительница Кубы.