Новый 2018-й год начнется с суперлуния 1 28.12.2017, 21:35

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В первом месяце года будет сразу два полнолуния - 1 и 31 января.

Первое январское полнолуние, или Луна Волка, достигнет максимума 1 января в 21:24, поэтому новый год начнется с совершенно полной луны, пишет newsweek.com.

Кроме того, спутник Земли будет находиться в перигее — ближайшей к Земле точке орбиты, поэтому лунный диск на ночном небе будет казаться чуть больше, чем обычно.

Луной Волка называли январское полнолуние индейские племена алгонкинов, которые давали имена каждой полной луне года. В это самое холодное время года вой волка леденил душу. Они считали этот период лучшим временем для предсказаний.