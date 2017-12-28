Видеофакт: Пассажирский автобус в Слуцке снес табло автозаправки 3 28.12.2017, 21:50

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Водитель автобуса потерял сознание во время движения.

В Слуцке 28 декабря пассажирский автобус врезался в табло автозаправки, пишет местный сайт kurjer.info.

ДТП произошло около 17 часов на повороте с улицы Максима Богдановича на автозаправку №4 "Юнайтед Компани".

Пассажиров в автобусе в этот момент было немного. Информации о пострадавших пока нет.

По предварительной информации, 40-летнему водителю автобуса №12 стало плохо за рулем, и он потерял сознание. Мужчину забрала "скорая".

Директор автобусного парка №2 Николай Валетко в комментариях журналистам заявил, что водитель перед выездом прошел медкомиссию и на свое самочувствие не жаловался.