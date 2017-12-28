14-летняя белорусская пловчиха: Не считаю себя вундеркиндом 1 28.12.2017, 22:02

Анастасия Шкурдай

Анастасия Шкурдай на взрослом чемпионате Европы-2017 на короткой воде завоевала серебро в смешанной комплексной эстафете.

14-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай в интервью «Прессболу» рассказала, что не считает себя вундеркиндом.

Напомним, на взрослом чемпионате Европы-2017 на короткой воде юная спортсменка завоевала серебро в смешанной комплексной эстафете, а также пробилась финал на дистанции 50 метров баттерфляем.

- Ты сама считаешь себя вундеркиндом в плавании?

- Нет, не считаю. Вундеркинд — это слишком громко сказано.

- В 14 лет выполнить норматив мастера спорта международного класса — это нормально?

- Не знаю. Не мое это дело — оценивать саму себя по такой шкале.

- Достойный ответ. Мера таланта — действительно, понятие относительное. В твоем возрасте знаменитая венгерка Кристина Эгерсеги уже была олимпийской чемпионкой Игр-1988 в Сеуле на 200-метровке на спине. И это был не случайный взлет — в ее карьере пять олимпийских побед в личных дисциплинах.

- Отличный пример. Вот кто я по сравнению с 14-летней олимпийской чемпионкой — вундеркинд или нет?