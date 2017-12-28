Как пес-фотограф из Минска снимает свою повседневность 28.12.2017, 22:29

Пес показывает свою жизнь с помощью камеры GoPro.

Феде 7 лет, и он фотограф. Несколько лет назад его знали по аккаунту в facebook. Популярен он стал тем, что Федя — пес. Его хозяйка Ксения — тоже фотограф в прошлом — однажды увидела, как на кошку кто-то повесил маленькую камеру которая сняла весь день животного. Эта идея так вдохновила ее, что она решила купить такую же камеру для своего питомца.

Со временем Ксения отошла от фотографии и всерьез занялась собаками. Сейчас она работает кинологом, консультантом в области поведения собак, учится на заочном отделении биофака БГУ и изучает биохимию. В будущем девушка собирается изучать поведение животных.

По восточному календарю наступает год Желтой земляной собаки, и tut.by обратились к Ксении, чтобы посмотреть, как проходит собачья жизнь с утра до вечера. Она снова повесила на Федю камеру GoPro, чтобы вы могли увидеть будни городской собаки.

— Сначала я взяла камеру в аренду, чтобы посмотреть, как пройдет съемка — рассказывает Ксения Авимова, хозяйка пса Феди. — А потом решила не мелочиться и купила GoPro.

— В какой момент ты решила, что для собаки нужно создать отдельный аккаунт в соцсети?

— Сначала я размещала фотографии у себя в facebook, там же подсказали сделать аккаунт. Потому что facebook — это все-таки больше личная страничка, и я решила завести отдельную страницу Феде. Поначалу я вела аккаунт активно, к Феде начали добавляться в друзья разные люди.

Идея понравилась и зоозащитникам. Я снимала не просто жизнь собаки на диване. Мы ездили по соревнованиям, снимали тренировки, пробежки и просто выходы на прогулки.

— Поначалу ты вела аккаунт активно, а в какой момент перестала практически выкладывать фотографии, почему?

— Вначале присутствовала новизна, хотелось много всего интересно снять. Но со временем сюжеты в моей и в Фединой жизни начали повторяться. Иногда стало просто лень это делать. Потом все как-то заглохло. Моя жизнь сейчас — это только работа и учеба.

— Задавалась ли ты вопросом, для чего ты это делаешь?

— И раньше, и сейчас это делается просто для развлечения.

— Тяжело ли собаке носить на себе GoPro? Пытался ли Федя ее снять?

— Первое время я крепила камеру на ошейник на маленькое колечко. И она болталась, я думала, что, может, ему все-таки и мешает. Когда он бежал, камера била по груди и по морде, но он не обращал на это внимания.

Сейчас у него специальное крепление на спине в районе лопаток. Я вижу, что, когда надеваешь его, это лишь поначалу не нравится Феде, за пару минут он привыкает — подвигался, что-то там поправил и бежит дальше.

— У тебя есть вторая собака, как ее зовут?

— Самир или Сема.

— Пробовала ли ты на него надевать камеру?

— У меня была мысль, но я подумала, что Федя — это Федя, это как бренд. Хотя с Семой было бы поинтереснее, потому что он такой, бедовый. Если мы идем гулять в лес, в поля, то он отбегает дальше. Мы пару раз ездили в Беловежскую Пущу, он в тот же вечер сбежал за косулями. Я его искала, нашла. Через пару дней он попал в капкан. Мне, конечно, его жаль и тревожно за него, но я думаю, что столько сюжетов было упущено, это еще такой журналистский червячок сидит.

— Как ты думаешь, собака снимает свою или твою жизнь?

— Это съемка моей жизни с помощью собаки. По большому счету собаки и люди живут одной жизнью. У меня сначала была идея выпустить гулять Федю с GoPro и GPS. Но на самом деле лучше найти бродячую собаку и снабдить ее всем этим. Вот это был бы реальный опыт жизни бродячей собаки. Потому что домашние городские собаки много спят, мало гуляют, прогулки по одному маршруту обычно. И у Феди сейчас такая жизнь, потому что и у меня в основном такая жизнь тоже.