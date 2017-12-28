Что произойдет с окружением Путина в 2018 году? 28.12.2017, 22:45

Разведчики из США назвали людей из окружения президента РФ, которых он потеряет в 2018 году.

России в 2018 году укрепятся авторитарные тенденции, поскольку президент РФ Владимир Путин будет ограничивать власть некоторых людей из своего ближайшего окружения.

Об этом сообщает в прогнозе на следующий год разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

"В следующем году внутренние распри в Кремле усилятся. В то время как влиятельные представители элит, такие как чеченский лидер Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин, отступятся от Путина ради собственных интересов, президент России окружит себя своими самыми верными советниками, которые защитят его и помогут реализовать его политику. Путин не будет расправляться с отступниками, но может совершить перестановки в администрации, чтобы ограничить их власть. Результатом станет еще более централизованное, авторитарное президентство и более фрагментированная политическая система", - пишут американские аналитики.

Также они предсказывают успех оппозиционных сил на местных выборах в России в следующем году, что вызовет ответную реакцию Кремля.

"По сравнению с президентскими выборами, региональные голосования обещают более жесткую гонку для "Единой России". Либеральные оппозиционные группы добились успехов на региональных выборах в этом году. Чтобы не допустить повторения их успеха на выборах 2018 года, Кремль будет использовать их разногласия. Москва может также принять жесткие меры, чтобы попытаться ограничить протесты по всей стране, одновременно позволив некоторым демонстрациям продолжаться, чтобы таким образом ослабить политическое напряжение в России", - отмечают аналитики Stratfor.