Белорусы о работе в «МакДональдс»: Это миф, что туда берут всех 2 28.12.2017, 23:07

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Валентина Мазоль

Личные истории о тех, кто работает в самом популярном ресторане быстрого питания.

Довольно распространено убеждение, что работа в «МакДональдс» - не сахар. Можно даже жестче сказать: некоторые родители пугают своих детей: «Вот будешь плохо учишься - пойдешь в «МакДональдс» работать!»

- Это миф, что в «МакДональдс» берут всех, - улыбнулась менеджер ресторана «МакДональдс» Татьяна Короза. - Когда я сама в 18 лет устраивалась работать, на одно место претендовали 17 человек! Так что в «МакДональдс» берут только самых ответственных, дружелюбных ребят.

В самом деле, «МакДональдс» в нашей стране лидирует среди иностранных компаний по количеству трудоустроенных студентов. Они составляют добрую половину работающих в ресторанах сотрудников. И это не случайно. «МакДональдс» реально, а не на словах является ответственным работодателем и активно поддерживает учащуюся молодежь. Достаточно сказать, что уже 14 лет (!) компания проводит мотивационную программу поддержки образования среди своих сотрудников «Стипендия «МакДональдс». В этом году она составила 1000 рублей, а награждение проходило в торжественной обстановке мероприятия vip-класса. Такое запоминается надолго, пишет kp.by.

Есть ряд условий, которым нужно соответствовать, чтобы получить стипендию. Наиболее важные - чтобы оценки были не ниже 7 баллов. Ну и, конечно, чтобы запись в трудовой книжке о работе в «МакДональдс» была сделана не менее чем полгода назад. Среди получателей стипендии этого года оказались студенты БГУ, БНТУ, МГЛУ, БГЭУ, БГПУ им. Максима Танка, Института правоведения, Минского колледжа предпринимательства. Мы пообщались с тремя обладателями стипендии и выяснили, сложно ли было получить ее и на что они потратят полученные деньги.

Дмитрий Ереметько, студент 4-го курса иняза: Приятно, когда удается пообщаться на английском с клиентами!

С Димой мы встретились прямо на рабочем месте - в «МакДональдс» на Логойском тракте. Спортивный, собранный и очень интеллигентный парень.

- Ну, признайся, пугали тебя родители фразой «свободная касса»?

- Так еще про гуманитариев говорят, мол, кому нужно такое образование (улыбается Дима. - Авт.). А вот я этому критерию соответствую полностью: и гуманитарий, и в «МакДональдс» работаю. В моем случае родители полностью меня поддержали. Как только исполнилось 18, а это было 2,5 года назад, сказали мне: иди, поработай летом! Вот я пошел - и до сих в «МакДональдс» работаю.

- Ты уже придумал, на что потратишь стипендию?

- Для начала положу их на счет, чтобы сделать шенген - нужно будет справку в посольство предоставить. А затем сниму деньги и куплю ноутбук, потому что, чувствую, надо начинать писать курсовую! Но стипендия имеет не только денежное выражение. Нам предоставляется возможность поработать один день в головном офисе «МакДональдс» по своему профилю. Допустим, если учишься на инженера-строителя, тебе предлагается практика в течение одного дня в отделе строительства. Это очень мотивирует.

- Расскажи, чем увлекаешься, помимо работы?

- Я изучаю арабский язык, это мой второй после английского. Слова запоминаются довольно плохо, поэтому к каждому слову рисую картинку, ведь визуальная память гораздо лучше у нас работает. Получаются как бы иллюстрации к учебнику арабского языка.

- А удавалось применять знание языка на практике?

- Арабский нет пока, а английский бывало. К обоюдному удовольствию и клиентов «МакДональдс», и моему тоже. У нас в стране мало кто может общаться с иностранцами на английском, поэтому им всегда приятно, сразу появляется улыбка на лице.

- За границей бывать приходилось?

- Да. И на отдыхе, и от университета - по программе UNESCO. В Германии была научная конференция, нас знакомили со страной, водили по различным общественным учреждениям.

- Как думаешь, будешь продолжать делать карьеру в «МакДональдс»?

- Я же на бюджете, поэтому практику придется отработать там, куда пошлют. Но я очень постараюсь совмещать с «МакДональдс», мне действительно нравится здесь работать!

Валентина Мазоль, 4-й курс Педуниверситета: Хотела потратить стипендию на отдых. Но решила отложить деньги до распределения

- Я про стипендию еще в прошлом году знала, - сказала Валентина. - Но на тот момент стажа работы в «МакДональдс» не хватало. А в этом году уже были все шансы, и я ее получила. Кроме определенных критериев нужно было приготовить тематическую работу о том, как работа в «МакДональдс» изменила мою жизнь. Я решила сделать видеосюжет, и в этом мне помогла девочка, с который мы живем в одной комнате в общежитии.

- Как случилось, что ты пришла работать в «МакДональдс»?

- Летом не хотелось уезжать из Минска на время каникул, и я просто придумала, как можно остаться, - пошла работать. Мне было кому рассказать о «МакДональдс», подруги уже работали в этой сети. Так что я знала, куда шла. И знаете, совершенно не разочаровалась. Так получилось, что «МакДональдс» для меня стал своего рода школой жизни. Это первые заработанные деньги, это классный коллектив, который готов и поддержать, и помочь может. Это соблюдение строгих стандартов, а значит, собранность и выучка. Бывает, после скучных пар мне даже в радость идти работать.

- Что будешь делать после окончания вуза? Придется же распределяться, оставишь работу в «МакДональдс»?

- Поскольку я на бюджете, увильнуть от распределения никак не получится. Но я хочу поступить в магистратуру и какое-то время поработать еще.

- Я знаю, у тебя есть необычное увлечение…

- Да, я со школы очень увлекаюсь ораторским искусством. Фактически все мое свободное время это и занимает. Очень люблю выступать на публике, читать стихи... Я и сама когда-то стихи писала, но за неимением времени сочинительство отошло на второй план. А вот возможность выступить я никогда не упускаю.

- На что потратишь 1000 рублей стипендии?

- Хотела поехать на море, но поскольку еще не решился вопрос с распределением, решила отложить деньги до лучших времен.

- Вот интересно, в книге жалоб и предложений в «МакДональдс» благодарности нечасто пишут?

- А вот и нет! Их очень много. Руководство, кстати, обращает внимание на благодарности и отмечает тех, кого хвалят. Так что не стесняйтесь писать добрые слова, если вам понравилось, как вас обслуживают!

Катерина Баранова, 2-й курс МКП: Пошла работать, чтобы влиться в мир слышащих людей

- Родители были не против совмещения учебы и работы в «МакДональдс»?

- Я начала работу с 18 лет. Моя мама не была против, т. к. в семье нужны были деньги, плюс мне нужно было вливаться в мир слышащих людей (я училась в спецшколе для детей с нарушением слуха. Среди слышащих были только близкие и учителя). Я не скрываю, что работаю в «МакДональдс». Более того, все мои друзья, знакомые об этом знают и даже ко мне приходят «в гости»!

- Приятно было узнать, что стала обладателем премии?

- Для меня это первая серьезная победа, и, если честно, я не очень верила, что у меня получится. Было, прямо скажем, неожиданно. Коллеги меня пока не успели поздравить, потому что у меня была сессия. Но через соцсети, конечно, поздравляли, было очень приятно! После учебы планирую работать по выбранной специальности. Но если предложат продолжать карьеру в «МакДональдс», не откажусь!

Татьяна Короза: «МакДональдс» стал для меня семьей

Говорят, в «МакДональдс» большая текучка кадров. Однако есть люди, которые и этот миф опровергают. Татьяна Короза работает в сети ресторанов быстрого питания уже 9 лет, ее можно назвать тем самым человеком, который сделал карьеру в этой сфере с нуля. Пять лет назад она победила в «МакСтипендии» и осталась делать карьеру в компании. Мы не могли не задать ей вопрос:

- Так почему вы все-таки выбрали «МакДональдс»?

- Изначально мне просто очень хотелось жить в столице. Выбрала работу, которую друзья посоветовали, и на которой был удобный гибкий график. А потом поступила в Педуниверситет, на физфак. Почему выбрала профессию педагога? Ну, наверное, мои учителя в школе верили, что буду преподавать, что у меня к этому способности. Но в итоге карьеру я сделала не в школе, а в «МакДональдс». Даже когда у меня было распределение в одну из минских гимназий, продолжала совмещать. В 2012 году я также стала студентом-победителем МакСтипендии, помню, на те деньги с подругой съездила отдохнуть в Болгарию. Сейчас мне 27 лет, и «МакДональдс» стал для меня уже практически семьей, тут работают очень хорошие люди. Я горжусь, что с 18 лет не беру у родителей деньги, всего добилась сама - и во многом благодаря работе в этой мировой сети, где каждый может сделать неплохую карьеру и неплохо зарабатывать.