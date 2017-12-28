Новый год-2018: В чем встречать год Собаки 28.12.2017, 23:25

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Имидж-стилист составила список самых актуальных вариантов для празднования главной ночи в году.

Где? С кем? И в чем? Три главных вопроса накануне Нового года. Когда будете ходить по магазинам или проводить ревизию в шкафу, не забывайте, как вы ответили на первые два. Или не жалуйтесь потом, что было неудобно запускать фейерверки и играть в снежки в длинном платье с разрезом до середины бедра. Редакция tut.by составила список самых актуальных вариантов для празднования главной ночи в году. А имидж-стилист Наталья Фурсова рассказала, как соблюсти дресс-код и при этом не вывалиться из трендов в каждом случае.

В клубе

Протанцевать всю ночь, сорвать максимум комплиментов и восхищенных взглядов и начать 2018-й с ощущением «я звезда» — неугасающий тренд на все блестящее и сверкающее этому только способствует.

Фото из лукбука Марины Сачук

Наконец-то у нас развязаны руки: блестки, стразы, пайетки, металлизированные фактуры — можно все. Вам не нужно проявлять особую изобретательность и находчивость. Многие бренды, в том числе бюджетные, выпускают лимитированные новогодние коллекции. Тут главное не перестараться и не составить конкуренцию новогодней елке.

Шик и блеск нужно дозировать примерно в соотношении 50/50. Например, если вы выбрали золотое платье, то декорировать его цветными мехами или дополнять сумочкой «в золоте» точно не стоит. Комплектуйте такой наряд со «спокойными» аксессуарами. Не бойтесь, что туфли и клатч ахроматических цветов (черный, белый и все оттенки серого. — Прим. ред.) не будут смотреться. Отсутствие яркости можно компенсировать необычной формой или фактурой.

Если решили, что покупать блестящее платье на один выход — больно для бюджета, а пригодится ли оно еще раз в течение наступившего года — неизвестно, смело доставайте из гардероба универсальное черное платье-чехол и отрывайтесь на сверкающих украшениях и обуви.

Фото: zimbio.com

Как блистать золотыми туфлями из-под черной классики, нас учат красавицы — Анджелина Джоли и Селена Гомес.

Дома

Вспоминаем, что Новый год — праздник семейный. Как давно вы собирались за одним столом с родными? Уверены, что в 2018-м году у вас на это будет время? Поэтому бодро нарезайте салаты, украшайте дом гирляндами и не забывайте, что свитер и джинсы точно не создадут праздничного настроения.

А вот футболки, шарфы и свитшоты с вашим авторским принтом решат сразу две задачи: внешнего вида и подарков.

Фото: evgakids.com

Фото: cs5.livemaster.ru

Уют и комфорт, умноженные на хендмейд, — это всегда модно. В качестве бонуса получите радостно-удивленные лица родителей и милые фотографии. Всего-то нужно собраться с мыслями хотя бы за пару дней до 31 декабря, придумать оригинальную надпись или картинку — желательно чтобы она перекликалась с вашими семейными традициями или напоминала о каком-то важном событии — и отнести в печать. Только как следует потерзайте менеджера, принимающего заказ, на предмет качества нанесения. Любую гениальную идею можно убить небрежным исполнением.

С его родителями

Есть другой вариант домашнего праздника. Ваш мужчина решил, наконец, представить вас родителям и не придумал лучшего повода, чем Новый год. Чтобы эта ночь не превратилась в собеседование или квест с несколькими уровнями, лучше отказаться от всех дизайнерских нарядов, сложных кроев и оригинальных украшений. Все должно быть четко и понятно, а за одеждой «читаться» открытая, позитивная, интересная и уверенная в себе девушка, которой вы и являетесь.

Здесь выручит старая добрая база. Но ни в коем случае не серое неприметное платье. Во-первых, мышки уже не в моде, а во-вторых, дизайнеры всего мира с удовольствием экспериментируют с различными фактурами в базовых вещах.

Фото из лукбука Марины Сачук

«Выбирайте интересные отделки, силуэты, которые на вас хорошо сидят, — рекомендует стилист. — И не отказывайтесь от цвета». Яркий наряд простого кроя — отличный компромисс. Положительное впечатление произведете и собой останетесь довольны.

Если обратиться к гуру мировой моды, зимой 2017−2018 в фаворе все натуральные природные оттенки. Модными остаются красный и желтый. Тут важно помнить, что нет цветов, которые не идут! Есть неподходящие оттенки! Подбирайте насыщенность под свой тип внешности, и вы будете приятно удивлены результатом.

В ресторане

Вот тут пригодилось заскучавшее в шкафу платье в пол. Усилить эффект от вашего появления можно, вспомнив про модный красный цвет. Только соблюдайте меры «пожарной» безопасности.

Пример красного платья из своего гардероба показывает сама стилист Наталья Фурсова

А вот идея для более торжественного места… и смелой леди!

Крой должен быть лаконичный, а украшения не слепить глаза окружающим. И помните, что красная помада — тоже акцент и почти аксессуар. Тренды этой зимы способствуют всем нашим выходам в свет. Велюр и бархат — хедлайнеры сезона.

В тандеме с прилегающими и полуприлегающими силуэтами они создают торжественный образ. Если в наступающем году нужно будет пройтись по ковровой дорожке, платье у вас уже есть. Еще один хит — кружево и полупрозрачные фактуры. Только сохраните интригу: никаких бретелек и «кружавчиков» от нижнего белья не должно быть видно. Эта маленькая, но существенная деталь способна даже дорогую брендовую вещь отбросить в категорию ширпотреба с рынка.

Следующий в рейтинге любимых дизайнерских луков — брючный костюм, стилизованный под мужской. Кстати, это один из проверенных способов подчеркнуть нашу женственность.

«Нет, вы не спрячете ваши прекрасные формы под неприталенным пиджаком и широкими брюками, — угадывает ход наших мыслей имидж-стилист Наталья Фурсова, — скорее наоборот, станете центром притяжения внимания». Более смелая вариация — платье-пиджак. Правда, отрываться на все 100 уже не получится, придется следить, чтобы не сделать какого-нибудь неловкого движения.

За городом

Здесь можно почувствовать настоящий Новый год. Нарядить елку во дворе, ровно в полночь выбежать на улицу с бенгальскими огнями, закидать друг друга снежками и вернуться в теплый дом с камином. Во всей этой праздничной романтике кроется одно большое неудобство: на улице должно быть тепло, а в помещении красиво.

Девушки годами наступают на одни и те же бьюти-грабли, делая выбор в пользу красоты. Расплачиваться приходится больным горлом и другими признаками простуды.

Индустрия мировой моды несколько лет назад придумала стильное решение этой задачки — многослойность.

Фото: womanonly.ru

Конечно, нужно будет сдать тест на умение комплектовать вещи и сочетать цвета. Но не зря же вы серфили по сайтам и листали глянец в течение года. Тем более что в этом году была дискредитирована главная аксиома создания таких образов — нельзя миксовать больше двух фактур. Можно, да еще как!

Причем смешать и взболтать. Вариант от стилиста: на легкое шифоновое платье можно накинуть уютный кардиган, кокетливо спустить его с одного плеча, а талию подчеркнуть поясом.

Фото: womanonly.ru

Если нужно выбежать на мороз, чтобы прокричать «елочка, зажгись!», добавляем оригинальный шарф и грубые ботинки. Что касается верхней одежды — вот он, случай продемонстрировать ваш классный стильный пуховик. То, что раньше считалось бюджетным вариантом, сегодня носят модные девушки со всего мира.

Под пальмой

Главное не забывайте, что вы на отдыхе. Поверьте, вам не понравится застревать шпильками в песке. Лайфхак: удобные сандалии или босоножки на устойчивом каблуке металлических оттенков. Этот цветовой тренд сейчас так же универсален, как и черная или бежевая обувь. Плюс струящееся коктейльное платье. Лучше выбирать натуральные ткани. Пойдете танцевать, поймете почему.

Если хочется немного эпатировать окружающих, смотрите коллекцию Dolce&Gabbana spring-summer 2018.

Фото: dolcegabbana.com

Фото: dolcegabbana.com

Итальянские дизайнеры решили похулиганить и придумали надевать ультракороткие шорты под кружевные платья и прозрачные юбки. Но не забывайте о побочных эффектах: с непривычки вас могут неправильно понять.