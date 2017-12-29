США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану?
- 29.12.2017, 7:33
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В основу положена концепция Трампа о пересмотре договора по иранскому атому.
Телеканал Channel 10 News сообщает, что США и Израиль достигли соглашения по противодействию политике Ирана в ракетно-ядерной программе (перевод – nv.ua).
Закон предусматривает реализацию на практике идеи президента США Дональда Трампа о пересмотре соглашения по иранскому атому.
США и Израиль также намерены продиводействовать сотрудничеству Ирана с боевиками ливанского движения Хезболла и деятельностью иранцев в Сирии.
Ранее сообщалось, что 15 декабря Соединенные Штаты Америки заявили о намерении создать международную коалицию для противостояния Ирану.