США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану? 29.12.2017, 7:33

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В основу положена концепция Трампа о пересмотре договора по иранскому атому.

Телеканал Channel 10 News сообщает, что США и Израиль достигли соглашения по противодействию политике Ирана в ракетно-ядерной программе (перевод – nv.ua).

Закон предусматривает реализацию на практике идеи президента США Дональда Трампа о пересмотре соглашения по иранскому атому.

США и Израиль также намерены продиводействовать сотрудничеству Ирана с боевиками ливанского движения Хезболла и деятельностью иранцев в Сирии.

Ранее сообщалось, что 15 декабря Соединенные Штаты Америки заявили о намерении создать международную коалицию для противостояния Ирану.