Видеофакт: Программист стал невидимкой при помощи iPhone X 1 29.12.2017, 7:36

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Фото: @noshipu

Японец создал приложение для смартфона, которое делает невидимым.

Японский разработчик Kazuya Noshiro опубликовал видеоролик, в котором показал в действии предварительную версию созданного им приложения. В ролике, размещенном на его Twitter-странице, он демонстрирует, что пользователь iPhone X может стать полностью невидимым с помощью гаджета.

Kazuya Noshiro отмечает, что приложение полностью маскирует лицо пользователя различными слоями благодаря FaceID.

Блогер также отметил, что его приложение было создано на платформе для создания игр Unity и при работе использует фиксированное размещение камеры для съемки фона, благодаря чему создается иллюзия невидимого лица.