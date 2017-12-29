Видеофакт: Программист стал невидимкой при помощи iPhone X

Видеофакт: Программист стал невидимкой при помощи iPhone X1
- 29.12.2017, 7:36
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Японец создал приложение для смартфона, которое делает невидимым.
Японский разработчик Kazuya Noshiro опубликовал видеоролик, в котором показал в действии предварительную версию созданного им приложения. В ролике, размещенном на его Twitter-странице, он демонстрирует, что пользователь iPhone X может стать полностью невидимым с помощью гаджета.
Kazuya Noshiro отмечает, что приложение полностью маскирует лицо пользователя различными слоями благодаря FaceID.
Блогер также отметил, что его приложение было создано на платформе для создания игр Unity и при работе использует фиксированное размещение камеры для съемки фона, благодаря чему создается иллюзия невидимого лица.
iPhoneXで顔だけ光学迷彩っぽくなるやつできた pic.twitter.com/aPXJcHi8Y4— のしぷ (@noshipu) 27 декабря 2017 г.